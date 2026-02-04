La communauté adoptera un nouveau modèle de gouvernance économique

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh franchit une nouvelle étape majeure dans son développement économique. À compter du 1er avril 2026, la communauté mettra en place un modèle de gouvernance renouvelé, fruit de plusieurs années de réflexion et de concertation avec le milieu des affaires régional.

Cette nouvelle structure, se voulant plus agile, vise à positionner Mashteuiatsh comme un acteur incontournable de l’économie du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, tout en permettant aux Pekuakamiulnuatsh de bâtir une économie fondée sur l’autodétermination et à leur image.

Un guichet unique pour soutenir les entrepreneurs

Au cœur de cette réforme se trouve la création d’un guichet unique, destiné à regrouper en un seul lieu plusieurs services essentiels au développement économique.

Les entrepreneurs et organismes de la communauté y recevront un accompagnement pour toutes les étapes de leur projet, allant du démarrage au financement, en passant par la croissance et même la relève. Cette approche vise étant à améliorer l’accès à des contrats pour les entreprises.

Mettre fin au travail en silo

Ce projet découle d’un diagnostic établi au fil de travaux réalisés au courant des dix dernières années mettant en lumière des défis persistants, notamment le travail en silo et des zones de chevauchement entre organisations, qui freinent le plein potentiel économique de la communauté.

Lors du précédent mandat politique, le conseil des élus avait donc fait de la révision de l’environnement économique de la communauté une priorité. En 2024, un premier modèle a été présenté, puis confié à un comité de travail chargé de consulter le milieu d’affaires et de préciser les enjeux à résoudre. En juin, ce comité a remis un rapport proposant une nouvelle gouvernance mieux adaptée aux ambitions de Mashteuiatsh.

Le nouveau conseil des élus, entré en fonction en septembre dernier, a rapidement appuyé les recommandations du comité et a mandaté la formation d’un conseil d’administration provisoire composé de cinq membres, chargé de superviser la transition vers la nouvelle structure.

Un appel de candidatures sera lancé prochainement afin de constituer le premier conseil d’administration officiel, qui prendra les rênes de cette gouvernance appelée à transformer durablement l’économie de Mashteuiatsh.