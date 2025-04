Serge Bergeron aux élections municipales de novembre

Coup de théâtre dans le monde municipal. Après avoir annoncé en janvier dernier qu’il ne solliciterait pas de second mandat comme maire de Roberval, Serge Bergeron change d’idée et décide finalement qu’il tentera de se faire réélire.

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici, le magistrat nous explique le pourquoi.

« L’annonce le 6 janvier de mon retrait préoccupe les gens. Partout où je vais, on m’arrête et on me dit qu’on est satisfait du travail que je fais. Je me suis mis à réfléchir de nouveau. Étant en santé, en forme, c’est certain que j’avais des projets, mais s’en est aussi un beau de vouloir s’occuper de ses citoyens et de sa ville », raconte-t-il.

Parallèlement à sa carrière d’artiste, le maire qui est aussi chanteur à ses heures dit répondre ainsi à une demande spéciale politique du public, ce dernier s’étant montré inquiet du portrait de candidats potentiels dans la municipalité.

« Les gens sont inquiets que ça ne frappe pas aux portes pour se présenter ou s’annoncer. Quelques noms sont déjà sortis, et les gens se sont vites désistés. Ce pourquoi j’ai pris la décision notamment de revenir. Si je suis élu, le 2 novembre prochain, les gens pourront dire que j’ai écouté la population. On verra le résultat bien entendu », estime-t-il.

L’annonce de la candidature de Serge Bergeron survient alors que le nouveau palais de justice de Roberval est complété, lui dont les coûts de reconstruction sont passés de 66 M$ à 115 M$, soit près du double de ce qui avait été prévu, après l’incendie qui a ravagé le bâtiment originel en mai 2021.