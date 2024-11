Rénomax, une entreprise proche des gens!

Contenu commandité

L’entreprise Rénomax inc. est un centre de rénovation bien implanté dans la région! Démarrée en 1972 par M. Benoît Rousseau, les succursales se sont ajoutées au fil du temps. Ils ont toujours été sous bannière, mais c’est depuis 2008 qu’ils opèrent sous celle de Home Hardware.

C’est maintenant Mme Anick Rousseau, fille de M. Rousseau et nouvelle propriétaire depuis 2023, qui parle de l’histoire de Rénomax avec fierté! « Ce qui nous distingue, c’est le service qu’on offre aux gens et notre proximité autant avec les clients, les employés qu’avec les fournisseurs », raconte Mme Rousseau.

En effet, contrairement à bien des endroits, il est possible de voir Anick Rousseau dans les succursales à conseiller des gens « Il est rare de voir les dirigeants sur le plancher ailleurs, mais chez nous on trouve important de rester connectés au terrain et à nos clients ».

Le service est d’ailleurs une priorité chez Rénomax! Bien qu’avec Internet il soit possible de commander beaucoup de choses en ligne, les gens ont encore besoin de se déplacer. Les personnes ont envie de voir les produits en vrai, de les toucher…et de repartir avec immédiatement. Avoir ce dont les clients ont besoin directement en stock est important.

Les consommateurs veulent également des conseils, ce qui fait partie des forces chez Rénomax! Ils s’efforcent d’engager des gens compétents et qui cadrent dans les valeurs de l’entreprise, qui sont axées sur l’humain.

Entre autres, une valeur non négociable que Mme Rousseau s’assure de faire respecter dans son entreprise est l’équité. « Chez nous, l’équité teinte toutes nos décisions que ce soit avec les clients, les employés ou les fournisseurs. Il n’est pas question de donner plus à un seulement parce qu’il parle plus fort. C’est sûr que certains gros acheteurs ont des privilèges, mais ça reste toujours équitable! ».

Le service et l’efficacité sont deux autres valeurs très importantes dans l’entreprise. C’est grâce à la compétence de ses employés que ces valeurs peuvent être vivantes au sein de l’organisation. C’est environ 120 employés qui sont répartis dans les succursales de Mistassini, Dolbeau, Roberval et Alma, la succursale de St-Félicien appartenant toujours à Benoît Rousseau.

Mme Rousseau est également engagée dans sa communauté. Longtemps impliquée dans La Traversée internationale du Lac St-Jean, elle se consacre maintenant à deux implications directement liées à son domaine d’activité en étant administratrice au sein de l’Association des Professionnels de la Construction et de l’Habitation du Québec (APCHQ) Lac-Saint-Jean ainsi que de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). « Ce n’est pas par manque d’intérêt que je ne m’implique plus dans la traversée ou ailleurs, mais par manque de temps! Il faut faire des choix… »

Bref, Rénomax est une entreprise humaine, à l’écoute des gens qui l’entourent et, bien sûr, une PME régionale. Toutes de bonnes raisons pour passer y faire son tour!

RENOMAX ALMA • 805, BOULEVARD SAINT-JUDE, ALMA • 418 662-3403

RENOMAX ROBERVAL • 214, BOULEVARD DE L’ANSE, ROBERVAL • 418 275-5588

RENOMAX MISTASSINI • 110 AVENUE DE L’ÉGLISE, DOLBEAU-MISTASSINI • 418 276-1955

RENOMAX DOLBEAU • 1817 BOULEVARD WALLBERG, DOLBEAU-MISTASSINI • 418 276-3021