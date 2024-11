Desco : au service des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plus de 30 ans

Fondée en 1993, Desco est devenue une référence incontournable dans la fabrication mécanosoudée pour le secteur industriel au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec. Située à Chambord, l'entreprise offre ses services aux secteurs industriel, scieries, pâtes et papiers, ainsi qu'au panneau OSB (communément appelé « rip pressé »).

Grâce à un investissement d'environ 1 million l'an dernier, la compagnie s'est équipée d'une fraiseuse numérique capable de produire des pièces métalliques sur mesure. « En plus de nos compétences en ingénierie industrielle, on développe depuis quelques années une expertise dans la maintenance de minicentrales, comme celle du site de Val-Jalbert », mentionne M. Rémi Harvey, directeur général.

L’équipe est composée de 50 employés, dont une grande partie est sur la route et se rend de site en site pour réaliser des réparations, des installations et offrir des conseils en prévention, en veillant à respecter les normes strictes de la CNESST.

Desco recrute actuellement des mécaniciens-soudeurs pour rejoindre son équipe. « On offre un salaire compétitif, des avantages sociaux incluant assurances et REER collectifs et des horaires de travail flexibles, comme la semaine de 4 jours (4 fois 10 heures) ou un rythme continu de 7/7 », souligne M. Harvey. Une opportunité idéale pour évoluer dans un environnement industriel dynamique et innovant.

69, ROUTE 155, CHAMBORD • 418 342-1387