Votre chemin vers la tranquillité d’esprit avec Valérie Campion, courtière immobilière agréée DA

Contenu commandité

Authenticité, bienveillance, collaboration et dévouement. Ce sont des aspects que prend très à cœur Valérie Campion, qui vient de recevoir le titre de courtière immobilière agréée DA chez l'agence immobilière Image inc. Faire affaire avec Valérie Campion, c’est recevoir un service de qualité. Elle a gravi les échelons dans le domaine grâce à son dynamisme, sa volonté, son enthousiasme, mais surtout grâce à la passion qui motive toutes ses actions : la satisfaction de ses clients.

TRÈS IMPLIQUÉE DANS SON MILIEU

Celle qui jouit désormais d’une belle autonomie dans le cadre de ses fonctions, accorde une grande importance à bien desservir les gens de son milieu. Mme Campion concentre ses activités dans le haut du lac, à Dolbeau-Mistassini et les environs.

« Avec le temps, je veux me consacrer plus dans mon secteur afin de donner un service à la hauteur de mes compétences. Ici, tout le monde connait tout le monde, donc c’est toujours agréable de faire la rencontre des clients et de discuter avec eux. Le travail de courtier représente plusieurs heures par semaine, mais répondre aux clients le plus rapidement possible demeure ma priorité. Je suis une passionnée de mon travail. »

COUP DE FOUDRE POUR L’IMMOBILIER

En 2018, un déclic s’est produit et Valérie Campion n’a pas eu d’autres choix que de se tourner vers le service à la clientèle. Après avoir passé quelques semaines en tant qu’observatrice, le domaine de l’immobilier a su la charmer et ça a été le coup de foudre. Après avoir obtenu le permis de courtier résidentiel en 2018, c'est en 2021 qu'elle a ajouté le titre de commercial à son arc. Elle a fait un changement de bannière en 2023 pour rejoindre l'équipe de l'agence immobilière d'Image inc.,une équipe dévouée, constituée de six autres courtiers immobiliers. « C’est merveilleux, je n’ai même pas de mots pour le décrire! C’est une agence qui est fondée sur l’esprit d’équipe et sur le désir de la réussite de ses courtiers. Ils m’ont supporté avec enthousiasme dans tous mes projets dont le plus grand est l'ouverture du bureau satellite de l'agence à Dolbeau-Mistassini », mentionne la principale intéressée qui vient d'ajouter sa dernière corde de compétence en ayant obtenu le titre de dirigeante d'agence.

ÊTRE RECONNUE SUR LE TERRITOIRE

En s’entourant de personnes professionnelles, Valérie Campion a comme objectif, dans les prochaines années, d’augmenter son chiffre de ventes. En recrutant de nouveaux courtiers, elle croit pouvoir éventuellement desservir une plus grande partie du territoire régional, toujours en offrant un service hors-pair à ses clients. Vous pouvez la joindre par téléphone au 418 671-3215, via Facebook ou en passant par son site web, au www.valeriecampion.com.

1591, RUE DES ÉRABLES, DOLBEAU-MISTASSINI