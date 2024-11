Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets : un employeur inclusif

Contenu commandité

Face aux défis de recrutement croissants, le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a diversifié ses stratégies de recrutement et les talents internationaux font partie de la solution. D'ici 2030, de nombreux membres de son personnel prendront leur retraite, accentuant la pénurie de professionnels de l'éducation, exacerbée par la baisse des inscriptions dans les programmes universitaires dédiés.

À ce jour, 20 enseignant·e·s et 2 psychologues ont rejoint les rangs grâce à des missions de recrutement en France, en Tunisie et en Colombie. « La maîtrise du français est un critère indispensable, mais nous avons été agréablement surpris de constater, notamment en Colombie, à quel point de nombreux candidats parlaient parfaitement la langue ! » témoigne Cynthia Potvin, conseillère en gestion de personnel.

Avant leur arrivée, les futurs employés suivent une série de webinaires pour se familiariser avec le système éducatif québécois, ainsi qu'avec la vie dans leur nouvelle région. Ces sessions abordent également des aspects pratiques de l’installation et des ressources et services disponibles à leur arrivée. Dès leur sélection, une conversation Teams est mise en place pour leur permettre de tisser des liens avec leurs collègues et ainsi créer un sentiment d’appartenance avant même leur arrivée.

Pour faciliter leur intégration, le Centre met à leur disposition des ressources externes qui les accompagnent dans la préparation de leur voyage, la recherche de logement et même l’emploi de leur conjoint·e. À leur arrivée, les nouveaux talents bénéficient de formations supplémentaires et sont jumelés à des enseignants locaux, facilitant ainsi leur intégration et leur adaptation grâce à un système de mentorat personnalisé. Ce dispositif est renforcé par des services de pair expert et des opportunités de réseautage. L'accueil bienveillant de l'équipe, sensibilisée à la diversité notamment grâce à la présence d’enfants issus de familles immigrantes, contribue à créer un environnement chaleureux et inclusif.

La mise en place de bonnes pratiques d'accueil et d'inclusion représente une opportunité unique d'enrichir les relations humaines au sein des équipes. En offrant un soutien attentif et personnalisé à ces nouveaux arrivants, nous les aidons à s'épanouir dans leur nouvelle vie. Chaque geste, qu'il s'agisse d'un conseil, d'un mot de bienvenue ou d'une oreille attentive, contribue à leur intégration et à leur bien-être. Ensemble, nous construisons des environnements inclusifs où chacun peut trouver sa place, quelle que soit son origine.