Johanne Turcotte : une propriétaire qui accueille les immigrants à bras ouverts

Contenu commandité

Depuis un an, Johanne Turcotte est copropriétaire d’un immeuble combinant des logements résidentiels et une partie commerciale. Il y a quelques mois, un de ses appartements s’est libéré. C’est alors qu’elle a été contactée par un service d’accompagnement aux personnes immigrantes et, avec une grande ouverture d’esprit, elle a décidé de louer l'appartement à de nouveaux arrivants. Ses locataires sont arrivés en août, et l’expérience s’est avérée des plus positives.

« Pour moi, il n’y a pas de différence entre louer à quelqu’un d’ici ou d’ailleurs. Bien sûr, on ne peut pas vérifier les antécédents des nouveaux arrivants comme on le ferait pour des natifs du Québec, mais quand une ressource d’accompagnement est là pour nous guider, c’est très rassurant. Je recommande cette approche aux autres propriétaires », explique Mme Turcotte.

Pour Mme Turcotte, être propriétaire, c'est aussi offrir un accueil bienveillant. Elle veille à fournir aux nouveaux locataires toutes les informations nécessaires sur les services locaux pour les aider à s’adapter. Elle les a même accompagnés lors d'une visite de la ville afin qu’ils puissent s’y repérer plus facilement. De plus, étant souvent présente dans l’entreprise située sous les appartements, elle reste en contact régulier avec eux.

Elle a également pris soin de meubler l’appartement, de fournir de la vaisselle et des produits de première nécessité, afin de simplifier l’installation des nouveaux venus. « Il est important pour moi que les personnes qui arrivent se sentent bien dès le début », confie-t-elle.

Lors de l’entrevue, Mme Turcotte était accompagnée d'Exaucee, sa locataire, qu’elle venait d'embaucher pour la comptabilité de son entreprise, puisque celle-ci était à la recherche d’un emploi. Afin de faciliter l'intégration professionnelle d'Exaucee, cette dernière suivra diverses formations adaptées aux normes québécoises. De son côté, Exaucee témoigne : « Nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous savons que la porte de Mme Turcotte est toujours ouverte si nous avons des questions. »

Pour Johanne Turcotte, cette expérience est un véritable succès. En démontrant de l’ouverture à la diversité, elle a fait une différence en contribuant d’une part à l’établissement d’un couple d’immigrants et d’autre part à l’intégration en emploi d’une nouvelle employée dans son équipe. Elle encourage d'ailleurs les autres propriétaires à suivre son exemple, à travailler main dans la main avec les ressources d’accompagnement et à rester disponibles pour faciliter l’intégration de leurs locataires immigrés.