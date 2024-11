Entrepreneurs : profitez des dernières semaines de l’année pour vendre ou acheter vos équipements industriels, agricoles et de construction!

Le Nouvel An arrive à grands pas, et vos idées de nouveaux projets pour 2025 prennent forme? Bonne nouvelle : il s’agit d’un contexte très avantageux pour les entrepreneurs qui souhaitent matérialiser leur vision de façon efficace et atteindre leurs objectifs d’affaires. Dans cet article, vous découvrirez les bienfaits de vendre ou d’acheter votre équipement industriel en fin d’année!

Libérez de l’espace et générez des liquidités

Vos besoins et vos projets sont appelés à varier avec le temps. Selon l’évolution de vos opérations, il peut vous arriver de vous retrouver avec des outils, des véhicules ou différentes pièces d’équipement de calibre industriel qui ne servent plus. En les vendant à d’autres entrepreneurs, vous libérez non seulement de l’espace dans vos installations, mais vous générez également d’intéressantes liquidités à investir dans vos activités!

Profitez de prix nettement avantageux

Puisque la fin de l’année marque généralement une période de bilan et de préparations pour bon nombre d’entrepreneurs, ceux-ci cherchent souvent à se départir de matériel sans perdre de temps, ce qui se traduit par des prix de vente compétitifs. Pourquoi ne pas profiter du contexte pour vous procurer un chariot élévateur en parfait état sans avoir à débourser de façon excessive? Vous avez besoin d’un tracteur plus puissant pour concrétiser vos projets en 2025? C’est le bon moment!

En participant à une enchère en ligne au Québec avec EncanRoy.ca, vous aurez la possibilité de dénicher du matériel de pointe tout en respectant votre budget. Acquérir des équivalents neufs peut vite devenir coûteux, et ce, sans réelle différence en matière de qualité. Trouvez sans plus attendre votre prochaine chargeuse compacte, laveuse à pression à eau chaude ou cisaille industrielle sur une plateforme Web conviviale et sécuritaire!

Valorisez vos biens au maximum

Toute pièce d’équipement finit par se déprécier au fil des années. Vendez vos biens industriels, agricoles ou de construction avant qu’ils perdent de la valeur! La camionnette de type pick-up que vous avez achetée il y a cinq ans, par exemple, vous rapportera un bien meilleur prix si vous la vendez maintenant plutôt que dans cinq ans. Ce contexte est une excellente occasion de renforcer votre flux de trésorerie et d’entamer vos nouveaux projets en toute confiance.

Trouvez de l’équipement précis

Les dernières semaines de l’année provoquent fréquemment une augmentation de la quantité de matériel affiché dans les catalogues d’encans. En consultant régulièrement l’offre issue d’entrepreneurs qui œuvrent dans le même secteur que vous, vous avez beaucoup plus de facilité à repérer l’équipement que vous recherchez précisément.

En quête de sangles pour votre remorque, de chaînes de levage ou d’un lot de clôtures? Vous avez un modèle d’établi ou d’armoires de rangement en particulier en tête? L’effervescence de cette période représente une opportunité en or d’acquérir le matériel qui convient réellement à vos besoins.



N’attendez plus! Inscrivez vos équipements à l'enchère dès maintenant sur la plateforme virtuelle d’Encan Roy, et attirez des acheteurs actifs et sérieux en cette période achalandée!