Votre destination estivale au Lac-Saint-Jean

L’été, Saint-Gédéon se transforme en véritable terrain de jeu pour les amoureux du plein air, des produits locaux et des découvertes authentiques. Cette municipalité située au bord du lac Saint-Jean séduit dès le premier regard avec ses paysages fleuris, d’ailleurs récompensés par une distinction de 5 fleurons en 2024, et de son atmosphère conviviale.

Ici, on pédale le long de la Véloroute des Bleuets, qui longe les rives sablonneuses du lac. En chemin, on s’accorde une pause sur l’une des incroyables plages de sable fin, que ce soit pour une baignade ou simplement admirer un coucher de soleil qui embrase le ciel en fin de journée. Le marché public de Saint-Gédéon, vibrant chaque fin de semaine grâce aux producteurs locaux et aux artisans, est une autre halte incontournable.

Les festivités rythment l’été lors de la Fête nationale du 24 juin avec sa parade colorée. En août, la Grande fête des récoltes rassemble la communauté pour une célébration familiale aux saveurs régionales. Pour ceux qui préfèrent les découvertes paisibles, les maraîchers du coin accueillent les visiteurs curieux de connaître le travail de la terre et le goût des récoltes fraîches.

La nature se dévoile à travers le secteur Camp-de-Touage-Les-Îles du Parc national de la Pointe-Taillon, où l’on peut camper, pagayer entre les îles ou découvrir les vestiges d’un ancien quai. Le sentier du Petit Marais propose une immersion dans les milieux humides, idéal pour l’observation des oiseaux depuis le belvédère.

Le soir venu, les visiteurs prolongent leur plaisir avec une belle diversité d’options gourmandes, dont la toute nouvelle Zucca, une taverne italienne nichée dans le Jaune Hôtel-Boutique et le Sabaïdee, une cuisine de rue thaïlandaise. Les choix ne s’arrêtent pas là : le Camp du Draveur, la Microbrasserie du Lac, le Casse-croûte Signé B, l’Auberge des Îles et la Fromagerie-Boulangerie Médard, qui célèbre ses 20 ans cette année, continuent de ravir les palais. Sans oublier le Casse-croûte Perron, qui fait un retour en 2025 après quelques années d’absence.

Et pour ceux qui aiment les nouveautés, la nouvelle salle La Grandmontoise espace multifonctionnel Desjardins, inaugurée en novembre dernier, viendra elle aussi enrichir l’offre culturelle au fil des saisons.

À Saint-Gédéon, chaque détour est une expérience, chaque saison un prétexte pour y revenir.

Marché public de Saint-Gédéon

Tous les samedis de l’été

De 9 h à 14 h