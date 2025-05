Bien plus qu’un musée!

Contenu commandité

La Pulperie de Chicoutimi offre une multitude d’activités et est un site touristique très complet. Bien sûr, on est avant tout un musée, celle-ci offre des expositions (certaines permanentes et d’autres temporaires), mais elle offre aussi un magnifique lieu avec divers bâtiments, ce qui permet d’assister à des spectacles, de louer des salles (pour une réunion ou même un mariage) et même de faire une balade dans les sentiers.

D’ailleurs, dans les nouveautés de cette année, l’ensemble des panneaux d’interprétation situés dans les sentiers de la Pulperie seront remplacés d’ici l’automne, et certains seront même ajoutés. Tout a été revu; en plus de l’information qui a été mise à jour, il y aura plusieurs codes QR vous permettant d’aller plus loin que ce qui est écrit afin de faire des quiz, des jeux, etc. En plus, saviez-vous que vous avez accès gratuitement à ces sentiers? Vous pouvez même y amener votre chien, en autant qu’il soit tenu en laisse.

Pour ce qui est des expositions temporaires, on retrouve tout d’abord « Broue. L’homme des tavernes », une exposition présentée par la Voie Maltée et conçue par le Musée de la civilisation. Il est possible de la visiter jusqu’au 25 janvier 2026.

Ensuite, il y a Bonjour Jean-Jules! Oeuvres et petits chefs-d’œuvre de Jean-Jules Soucy, à voir du 7 juin prochain au 3 mai 2026.

Enfin, il y a «Ingéniosité mécanique – L’héritage créatif de Léon Brassard», que vous pouvez découvrir jusqu’au 28 septembre prochain.

Du côté des spectacles, les Spectacles musicaux de Mario Vézina et ses invités ainsi que les mardis de bons shows d’humour vous seront offerts gratuitement!

Il y aura également 2 spectacles d’humour (payants pour ceux-ci), soit Alexandre Barrette – en rodage le vendredi 15 août, ainsi que Guy Nantel, en rodage les 24 et 25 septembre.

Comme vous pouvez le constater, La Pulperie de Chicoutimi offre un large éventail de possibilités pour vous divertir! Pour plus d’informations sur les expositions, les spectacles et les diverses activités qu’offre la Pulperie, n’hésitez pas à visiter leur site web.

