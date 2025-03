Une collision impliquant trois fardiers complique les déplacements

Conditions météorologiques ou pas, la circulation sur la route 175 dans le parc des Laurentides a été fortement perturbée en direction Nord mercredi soir, alors que s’est produite une collision impliquant trois fardiers.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice d’Orsainville, explique que l’accident est survenu au km 148, vers 19 heures. Un conducteur de camion lourd aurait perdu momentanément le contrôle de son véhicule et ce dernier a effectué une mise en portefeuille en travers de la route 175 en direction Nord, Un deuxième fardier arrivait ensuite et a percuté le premier. Le conducteur d’un troisième camion lourd en approche a alors vu la scène et a fait une sortie de route. Personne n’a été blessé dans l’enchaînement des circonstances. La route a ensuite été fermée en direction Nord pour être rouverte sur une seule voie vers 22h30, puis complètement rouverte vers minuit. Le porte-parole de la SQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hugues Beaulieu, signale que malgré la pluie verglaçante tombée dans les dernières heures, aucun accident fâcheux n’est venu assombrir le bilan routier régional.