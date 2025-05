Ville de Saint-Félicien recherche un-e directeur-trice général-e

Offre d'emploi

Viens faire la différence pour ta ville!

Stratégiquement située à la porte d’entrée du Nord-du-Québec, la Ville de Saint-Félicien se distingue comme un carrefour de choix pour le développement d’affaires ainsi que pour son milieu de vie exceptionnel.

Riche et fière de son patrimoine, la Ville de Saint-Félicien a à coeur d’offrir à ses citoyens des services de qualités dans un environnement où il fait bon vivre.

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe stable, bienveillante et engagée, qui saura vous accompagner et vous soutenir dans vos responsabilités ? Vous avez à coeur le développement de notre communauté? On vous reconnait pour votre leadership humain et mobilisateur?

La Ville de Saint-Félicien est maintenant à la recherche de sa nouvelle direction générale.

Sous l'autorité du conseil municipal, la direction générale planifie, organise, coordonne, dirige et contrôle l’ensemble de l’administration municipale et est responsable du processus de gestion. Cette personne jouera un rôle essentiel en appuyant les membres du Conseil dans la planification, tout en étant responsable de l’utilisation optimale des ressources humaines, physiques et financières de la municipalité. Elle sera également chargée d'assurer le bon fonctionnement quotidien de la ville et de contribuer à son développement harmonieux et durable.

À TITRE DE DIRECTION GÉNÉRALE, VOS PRINCIPAUX DÉFIS SERONT :

✓ Planifier, organiser et diriger l’exécution de l’ensemble des activités, tout en respectant les priorités de la Ville et en maintenant l’alignement avec les objectifs du conseil municipal ;

✓Assurer la gestion du budget municipal avec rigueur, tout en optimisant l’allocation des ressources financières ;

✓ Assurer une vigie socio-économique et formuler des recommandations et suggestions au Conseil ;

✓ Veiller à la planification stratégique et au développement de la Ville ;

✓ Promouvoir l'établissement de partenariats et maintenir de solides relations avec les acteurs du milieu et les différentes instances gouvernementales;

✓ Mobiliser et accompagner une équipe de direction bien établie en mettant en application les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

EXIGENCES RECHERCHÉES :

✓ Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente à l’emploi ;

✓ Posséder des connaissances et une expérience significative au sein du milieu municipal ;

✓ Être reconnu pour la qualité de son savoir-être tout en faisant preuve d’un sens politique aiguisé ;

✓ Posséder une expérience significative en gestion d’équipe et incarner un leadership mobilisateur fondé sur la collaboration ;

✓ Faire preuve de rigueur professionnelle et d’un excellent sens de l’organisation ;

✓ Démontrer d’excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.



QU’EST-CE QU’UNE CARRIÈRE AU SEIN DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN VOUS RÉSERVE?

✓ La possibilité d’évoluer dans une équipe de travail valorisante qui prône l’autonomie et le plaisir au travail ;

✓ L’opportunité de joindre une équipe expérimentée et prête à vous soutenir dans votre intégration ;

✓ Un poste permanent à 35 h par semaine, avec un horaire estival ;

✓ Participer à des projets stimulants et au rayonnement de la Ville de Saint-Félicien

✓ Un salaire compétitif selon l’échelle en vigueur ;

✓ Plusieurs avantages sociaux alignés avec la politique administrative des cadres ;

✓ Un régime de retraite à prestation déterminée ;

✓ La chance de vous épanouir professionnellement et de participer au rayonnement de la Ville de Saint-Félicien!

Ce défi vous interpelle?

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation qui démontre vos intérêts et motivations avant le 20 juin 2025, à l’adresse suivante : candidat@umq.qc.ca

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Ville de Saint-Félicien.