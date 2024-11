Marc-André Leclerc se questionne sur le côté sombre du hockey

« Notre sport national traverse une crise. Malgré l’éclat des patinoires et les exploits, des joueurs se cachent derrière une sombre réalité révélée, entre autres, par le récent scandale touchant Hockey Canada. »



C’est ce qu’affirme Marc-André Leclerc ex-nageur en eau libre de calibre mondial et chroniqueur, entre autres à Salut Bonjour Weekend à TVA et à La joute sur LCN, dans son livre, Le hockey mis en échec, qu’il vient de lancer.



« En effet, depuis quelques années, on apprend que ce qui a eu lieu en coulisses du hockey mineur et junior est beaucoup moins noble que ce qui se passe sur la glace », ajoute-t-il.



Entrevues



Par le biais d’entrevues poignantes et révélatrices, Marc-André Leclerc, emmène ses lecteurs au cœur du système du hockey amateur. Il est allé à la rencontre de dirigeants, d’entraîneurs, d’anciens joueurs, de parents et d’arbitres pour mieux comprendre la culture souvent malsaine qui prévaut dans le sport amateur.



« Au fil des pages de ce livre, on comprendra que la quête de gloire et de performance se fait au détriment de l’esprit sportif ainsi que de la santé mentale et physique de nos jeunes athlètes. Cette faillite est-elle le reflet d’une société individualiste, obsédée par le pouvoir et la réussite à tout prix ? », se demande l’auteur.