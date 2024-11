La saison rêvée au Tobo-Ski de Saint-Félicien 

Les amateurs de plein air ont été gâtés cet été au Tobo-Ski de Saint-Félicien. Non seulement la saison a pu s’étirer tardivement jusqu’au 10 novembre, la station a également mis beaucoup d’efforts dans le maintien et l’amélioration de ses sentiers afin d’offrir un produit de grande qualité à ses utilisateurs.

Selon le coordonnateur aux loisirs du Tobo-Ski, Simon Ouellet, la météo a eu un gros impact sur la belle saison estivale et automnale à la station de plein air.

« Le climat a influencé beaucoup de choses à la station cet été. Si on n’a pas encore les chiffres exacts concernant l’achalandage de cette année, on sait que nous sommes dans nos chiffres habituels des dernières années. De se maintenir à ce chapitre, c’est intéressant, parce que l’achalandage a beaucoup augmenté dans les dernières saisons avec la pandémie », mentionne-t-il.

De plus, la météo aura été favorable à l’entretien et à la qualité des sentiers cette saison.

« On a eu la chance d’avoir des sentiers magnifiques. On n’a pas eu beaucoup de pluie, donc le drainage s’est super bien passé et les sentiers sont demeurés super beaux. »

D’ailleurs, concernant les sentiers, Simon Ouellet indique que le Tobo-Ski a cette année concentré ses efforts à offrir un produit de qualité à ses utilisateurs. Plusieurs projets d’amélioration des sentiers qui étaient en marche depuis deux ans sont arrivés à leur terme cet été, si bien que les utilisateurs ont pu profiter de nouvelles pistes au courant de la saison.

« Je pense par exemple à la montée du belvédère qui a été réaménagée et que nous avons rouverte au début de la saison, ou encore à la réouverture de sentiers qui avaient été fermés en 2022 à la suite d’une tempête qui avait fait tomber beaucoup d’arbres. En gros, on a vraiment augmenté la qualité et la quantité de nos installations cette année. »

Évènements

La saison aura aussi été riche en évènements au Tobo-Ski. Au mois d’août, la station a notamment été l’hôte d’une Coupe Canada de vélo de montagne, laquelle a attiré des milliers de gens sur le site le temps d’une fin de semaine.

Plusieurs autres évènements ont également eu lieu, tels que des journées portes ouvertes, une course de chiens tractés ou encore un cross-country.

« On est fiers de l’évènementiel cette année. Tout ça a fait vivre la station tout au long de l’été.

Hiver

Si la neige n’est pas encore tombée en grande quantité dans la région, le sol du Tobo-Ski, lui, se recouvre déjà d’un tapis blanc alors que les canons à neige sont en fonction depuis le 13 novembre.

Les passeports pour la saison d’hiver seront quant à eux en vente au courant de l’avant-dernière semaine de novembre.