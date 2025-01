Compétition de chiens attelés le 1er février à Alma 

Les sports canins attelés ne sont peut-être pas les plus connus dans la région, mais ils comptent sur un bassin d’athlètes passionnés. Saviez-vous que peu importe la race de votre chien, il est possible de pratiquer un sport canin attelé ? La présidente de l’association régionale des Sports-à-traction canins (SATC), Annie-Pier Bouchard, démontre qu’il est possible de s’y initier, peu importe la taille du chien.

La croyance populaire veut que seulement les gens avec de grands chiens athlétiques peuvent pratiquer l’un des nombreux sports canins attelés. Annie-Pier Bouchard dément cette perception.

« Il est possible pour tout le monde de s’y mettre, peu importe la race et la taille du chien. Il faut seulement adapter ses attentes de résultats, et aussi, adapter le sport choisi à son chien. Ce ne serait, par exemple, pas une bonne idée de faire du bikejoring (rouler à vélo avec son chien) avec un Yorkshire. Ce serait plus adapté de faire du canicross (course à pied avec son chien) dans ce contexte », explique-t-elle.

La présidente du SATC met cependant en garde ceux qui souhaiteraient s’initier avec un chien d’une race brachycéphale. C’est-à-dire une race de chien au nez écrasé, comme un carlin ou un bulldog, par exemple. En raison de leur nez, il peut être difficile pour eux de respirer et de maintenir un effort physique soutenu. Il serait ainsi plus adapté pour ces chiens de faire de courtes distances seulement.

Initiation

Dans la région, le STAC compte sur un bassin d’environ 80 membres actifs. Un chiffre qui se maintient depuis plusieurs années maintenant.

Afin de faire connaitre cette offre parfois méconnue, le SATC organise quelques fois par année des journées d’initiation ouvertes au public.

« Ce n’est même pas nécessaire d’arriver avec un chien ou de l’équipement, on prête le tout pour l’initiation. Tout ce qu’on demande aux gens, c’est d’avoir une bonne base dans le sport, parce que les chiens, quand ils partent, ils sont habitués et ils tirent fort. Donc si la personne n’est pas habituée de faire du ski de fond par exemple, et se retrouve à être tiré par un chien, ça peut être dangereux de se blesser. »

Le SATC compte également sur une belle communauté, qui vient en aide aux débutants.

« Il y a des gens qui commencent les sports attelés en raison de leur chien. Ils n’en ont jamais fait avant. Nous, on est là pour aider, donner des conseils, etc. »

Compétition

Le Centre Dorval d’Alma sera par ailleurs l’hôte, le 1er février prochain, de la 9e édition de la course SATC sur neige.

Des participants de partout au Québec, et même de l’Ontario et des États-Unis sont attendus.

Environ 150 départs devraient avoir lieu lors de cette journée.