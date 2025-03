Le Dojo Domaine-du-Roy à la recherche de solutions pour son avenir 

Alors que le judo est en pleine croissance de popularité, le Dojo Domaine-du-Roy qui gère le club de judo de Saint-Prime a des inquiétudes quant à son avenir. Les commandites se faisant plus difficiles à obtenir, et l’aide financière de la MRC Domaine-du-Roy touchant à sa fin cette année, l’organisme à but non lucratif (OBNL), devra redoubler d’efforts afin de survivre.

Le président du Dojo, Dominic Langlois, indique qu’il faudra être créatif afin de réussir à garder l’organisation viable.

« On fonctionne beaucoup avec l’aide de commanditaires, et la majorité de ceux qui nous soutiennent sont des entreprises forestières. Et avec le contexte de cette industrie présentement, c’est beaucoup plus difficile d’aller chercher des sous avec eux. Il va falloir trouver de nouvelles solutions », mentionne-t-il.

Ayant des membres provenant de partout sur le territoire de la MRC, M. Langlois interpelle les différentes municipalités afin d’obtenir du financement.

« La municipalité de Saint-Prime nous aide déjà autant que possible à ce niveau. Mais on a près du tiers des membres qui viennent de Saint-Félicien, un autre tiers de Roberval, et le reste, ça vient de partout sur le territoire. On aimerait avoir leur soutien financier. C’est important d’investir dans ses jeunes, dans une population active et en santé. On dessert toute la MRC avec nos offres, il ne devrait pas y avoir une guerre de clocher à savoir c’est à qui de nous soutenir financièrement. Toutes les municipalités pourraient donner un petit coup de main. »

Le président du Dojo souligne cependant qu’il reçoit déjà un bel appui de la MRC, même si le programme de subvention tire à sa fin, dans les prochains mois.

« Sinon, les solutions, c’est que je dois me fier juste à moi pour réussir à tenir le Dojo actif. Je dois travailler plus fort pour aller chercher des commandites. J’ai même déjà payé de ma poche pour garder le lieu ouvert… »

En pleine croissance

Le judo connait une croissance fulgurante dans la MRC depuis quelques années. En un an seulement, le club de Saint-Prime a gagné près de 20 nouveaux membres, dépassant maintenant le cap des 80 judokas.

On s’attend encore à une augmentation des inscriptions l’automne prochain. Dans un an, le club pourrait compter entre 90 et 100 membres.

« Le programme parent-enfant est super populaire et ça aide beaucoup à la croissance du club. Les parents, au lieu d’inscrire leur jeune et de rester assis sur le banc, participent avec eux. Tout le monde aime ça et ça nous a permis de grandir comme club. »