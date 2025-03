Course de chiens de traîneau à Saint-Méthode 

C’est le 8 mars prochain qu’aura lieu la 28e édition de la course de chiens de traineau de Saint-Méthode. Quelques dizaines de participants sont attendus pour l’occasion.

Plus tôt cet hiver, une première phase de préinscriptions a été lancée afin d’aller chercher quelques participants dans les catégories principales. Une deuxième phase d’inscriptions est actuellement en cours, et il sera possible de s’inscrire sur place jusqu’au matin de l’évènement.

« On s’attend à une bonne participation cette année. L’an dernier, on avait eu une tempête juste avant la compétition, et les gens s’attendaient à ce que le terrain ne soit pas en assez bonne condition, donc on avait eu une quinzaine de participants. Mais les bonnes années, on a autour de 35 compétiteurs. Si on peut atteindre entre 25 et 30 participants pour cette 28e édition, on serait heureux », mentionne Serge Lebeuf, l’un des organisateurs de l’évènement.

Si la majorité des compétiteurs sont de la région, quelques-uns proviendront d’ailleurs au Québec. Une semaine avant la course, trois personnes de l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient déjà inscrits.

À la fin de la journée de course, un souper aura lieu entre les mushers, où les médailles et les bourses seront remises aux gagnants. C’est près de 1 500 $ en bourses qui seront remis cette soirée-là.

Modification de sentiers

Depuis le début janvier, les équipes s’affairent à remettre en ordre de vieux sentiers qui ne servaient plus depuis de nombreuses années. Les participants pourront donc parcourir de nouveaux sentiers cette année lors de la compétition.

« Avant, avec le sentier que nous avions, les gens se croisaient lors des courses, et ils n’aimaient pas ça. Il y avait des risques de collisions ou de blessure pour les chiens. Donc on corrige la situation en remettant en service de vieux sentiers. »

La majorité du circuit de course se fera en forêt, bien à l’abri du vent. Selon M. Lebeuf, le circuit sera bien adapté aux débutants, puisque près des trois quarts du sentier sont bien droits, et le quart restant est un peu plus sinueux. De plus, aucune montagne ou dénivelé n’est à franchir, ce qui en fait une course idéale pour les nouveaux mushers.

Horaire

Les courses débuteront dès 9h30, et les départs se succèderont jusqu’en fin d’après-midi, à 15h30.

Les spectateurs sont les bienvenus à cette compétition, où il sera possible de voir des courses dans six catégories différentes.

Les gens sont invités à se rendre au 3490, rang Bergeron, à Saint-Méthode, pour assister à l’évènement.