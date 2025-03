Saison réussie pour le Félicinois Charles Tremblay dans la LNAH

Charles Tremblay s’impose parmi les meilleurs joueurs du circuit à sa deuxième saison dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH). Avec ses 42 points en 30 matchs, le Félicinois joue un rôle essentiel dans le succès du Cool FM de Saint-Georges, qui occupe actuellement le premier rang du classement.

Après avoir fini avant-dernier la saison passée, le Cool FM de Saint-Georges connait beaucoup de succès cette saison. L’équipe termine en tête du classement de la saison régulière grâce à une victoire contre Sorel-Tracy la semaine dernière.

« Notre équipe a beaucoup changé depuis l’année dernière. Avec le repêchage d’expansion, il y a eu un gros vent de renouveau. Dès le début de la saison, on sentait qu’il y avait une bonne chimie dans la chambre. Avec les nouveaux joueurs et l’équipe d’entraineurs, nous avons un noyau très solide », raconte Charles Tremblay.

À sa première saison, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi et du Phoenix de Sherbrooke a remporté le titre de recrue de l’année dans la LNAH. Selon lui, la constance et le travail hors glace lui ont permis de connaitre à nouveau du succès cette année.

« J’ai eu une bonne première saison, mais je découvrais la ligue. Je savais sur quoi je devais travailler et je me suis préparé en conséquence cet été. Cette année, je me suis appuyé sur mes forces comme ma vitesse pour rehausser mon jeu d’un cran », ajoute le numéro 74.

Adaptation

Avant d’arriver dans la LNAH, Charles Tremblay a évolué dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec ainsi que dans le circuit universitaire québécois avec les Stingers de l’Université de Concordia.

« La grosse différence avec les autres ligues dans lesquelles j’ai joué, c’est vraiment le niveau d’expérience des joueurs. Les gars sont beaucoup plus intelligents avec la rondelle. Ça se voit dans les détails sur la glace. Les joueurs travaillent bien et savent comment contrôler un match », explique-t-il.

En dehors du hockey, Charles Tremblay fait carrière dans le secteur bancaire en tant que spécialiste hypothécaire. La conciliation entre les deux carrières n’est pas trop ardue pour lui, mais demeure tout de même un défi.

« Pour la plupart des joueurs, la LNAH est un deuxième travail. On doit se présenter à chaque match. Le secret, c’est d’éprouver du plaisir à jouer au hockey. La journée où tu n’as plus de plaisir, ça devient difficile de concilier le travail et la famille avec une carrière d’hockeyeur. Il faut être passionné », poursuit Charles Tremblay.

Si la passion amène les joueurs de hockey à poursuivre leur carrière, il demeure que le train de vie qui l’accompagne n’est parfois pas de tout repos.

« Pour tenir ce rythme de vie, c’est certain qu’il faut que tu sois très discipliné que ce soit dans ton sommeil, ton alimentation ou ta récupération. Ce sont tous ces détails qui font en sorte que tu es capable de jouer tes deux matchs de hockey par semaine. »

Séries

Incommodé par une blessure mineure, Charles Tremblay a raté les 3 derniers matchs de son équipe. L’allier droit sera prêt à reprendre l’action pour les séries éliminatoires qui débuteront vendredi prochain.

« C’est certain que je vais être prêt à jouer. Il s’agit plus d’un repos préventif. Au cours de la saison, on peut avoir des petits bobos qui s’accumulent et je veux vraiment être à 100% pour le début des séries », conclut-il.

Avant son repos forcé, Charles Tremblay se hissait au cinquième rang des pointeurs de la ligue. Il occupe actuellement le 8e rang, derrière ses coéquipiers William Leblanc, Anthony Verret et Maxime Lacroix.