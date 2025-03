Harold Veilleux couronné champion et se qualifie pour le Championnat du monde 

Harold Veilleux démarre l’année en force. L’homme fort de Dolbeau-Mistassini revient du Championnat canadien de dynamophilie avec le titre de champion national, ainsi qu’une qualification pour le Championnat du monde. Ça aura toutefois été l’une des compétitions les plus éprouvantes pour lui.

« Ç’a été l’une de mes préparations les plus difficiles. Tout allait bien, jusqu’au dernier mois, où j’ai été affecté beaucoup par la grippe, le rhume et des douleurs musculaires et articulaires. Ça n’a pas été facile de garder la même charge d’entrainement durant ce temps-là, mais je devais finir ma programmation d’entrainement », raconte Harold Veilleux.

Cette épreuve ne l’aura pas aidé à obtenir les résultats qu’il aurait souhaités lors de la compétition. Selon ses propres dires, ses performances ont été en deçà de ses attentes.

Malgré tout, il revient à la maison avec le titre de champion canadien et le trophée du meilleur athlète dans la catégorie M3 (60-69 ans).

À l’épreuve du squat, il a soulevé 265kg, 170kg au bench press ainsi que 265kg au deadlift, pour un poids total levé de 700kg.

« Au bench press, j’ai établi un nouveau record personnel. C’est ma grosse fierté lors de cette compétition-là, j’ai réussi à pousser ma limite, et je pense que je vais être encore capable de le faire. »

Il poursuit : « Ça n’a pas été selon mes attentes, j’ai fait une faute technique au squat et j’ai manqué de jus au deadlift. Mais avec le titre de champion, le trophée et la qualification au Championnat du monde, je peux dire que je reviens satisfait. »

Grosse année

L’année 2025 sera déterminante pour l’enseignant à la retraite. Il pourrait très bien s’agir de la dernière année où il pousse son corps à son maximum pour compétitionner à un si haut niveau.

« Je vais avoir 61 ans bientôt. Je suis chanceux, je n’ai pas de blessure majeure. Mais je dois me raisonner un peu et faire plus attention. J’ai vraiment l’intention de profiter d’une grosse dernière année d’entrainement pour repousser encore plus mes limites. J’ai encore du plaisir là-dedans, mais je vais devoir faire attention à moi. »

Harold Veilleux s’attend d’ailleurs à ce que les compétitions cette année soient très relevées. Il croit même que ses records mondiaux et ses titres pourraient être en jeu.

« Il y a des athlètes vraiment performants qui viennent d’entrer dans ma catégorie, et qui sont capables d’accoter mes charges. Ça va vraiment être une année l’fun pour ça. C’est motivant et ça donne le goût de continuer quand tu sais que tu vas affronter les meilleurs. »

Le programme de compétitions en 2025 pour Harold Veilleux n’est pas encore établi à 100 %. Il pourrait aller participer en août au Championnat nord-américain, où il pourrait homologuer ses nouveaux records.

Pour ce qui est du Championnat du monde, il est toujours en réflexion s’il va s’y rendre.

« C’est une question monétaire aussi, je dois avoir les moyens financiers d’y aller. Et je regarde avec mon coach aussi si ça vaut la peine. »

Pour s’aider, il est sorti partiellement de la retraite, et il enseigne à temps partiel dans les écoles du secteur.