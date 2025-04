« Enfin nous avons réussi – c’est un grand jour » - Serge Bergeron

Il aura fallu cinq ans de travail et de patience pour procéder, le jeudi 27 mars, à l’inauguration de la nouvelle salle multifonctionnelle de Roberval qui abrite, entre autres, un nouveau boulodrome. « Le plus beau et le plus fonctionnel au Saguenay–Lac-Saint-Jean », selon le maire de Roberval Serge Bergeron qui clame tout fort : « La pétanque ç’a été toute une patente ».

Rappelons que les Chevaliers de Colomb de Roberval avaient cédé, il y a quelques années, pour une somme nominale de 1$, leur bâtisse à la Ville. Elle abrite maintenant, outre le boulodrome, un local pour les Chevaliers de Colomb. On peut également transformer la surface du boulodrome en salle de rencontre en y ajoutant un plancher amovible.

« Quand j’étais directeur général de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, j’en entendais parler. Le club de pétanque était installé dans le sous-sol de la bâtisse de l’Éducation aux adultes, sur le boulevard Saint-Joseph », rappelle le maire.

Plusieurs déménagements

Au fil des ans, le club a dû déménager, à quelques reprises, dans d’autres locaux pour pratiquer la pétanque.

« Lorsque je suis devenu maire, le dossier est revenu sur les tables à dessin. Le conseil l’avait pris en main avec l’intention de le réaliser. Je me rappelais, avec mon expérience à la Commission scolaire et comme maire combien de fois on vous a déménagé, pour différents problèmes », ajoute-t-il.

Lors de l’inauguration le maire a tenu à rappeler que la réalisation de la salle multifonctionnelle, qui a coûté 1,1 M$, a dû passer par plusieurs épisodes de tracas administratifs et politiques.

« Nous n’avons pas toujours le contrôle sur les délais que ce soit pour obtenir des réponses aux demandes de subvention, ou encore sur le travail des professionnels. Finalement on a réalisé le projet sans aucune subvention alors qu’on pensait obtenir l’aide de nos gouvernements », conclut-il.

La pétanque est un sport de boules qui trouve ses origines dans le sud de la France, mais qui a su conquérir des adeptes à travers le monde, et est très populaire au Lac-Saint-Jean. Ce jeu se joue généralement en plein air, sur des terrains en terre battue ou en gravier, et se pratique souvent dans une ambiance conviviale et détendue.

Le principe du jeu est simple : deux équipes, composées d’un à trois joueurs, s'affrontent pour lancer des boules en acier le plus près possible d'une petite boule en bois appelée "cochonnet". Les joueurs doivent faire preuve de précision et de stratégie. Ce qui rend la pétanque particulièrement attrayante, c'est sa capacité à rassembler des personnes de tous âges et de tous horizons, créant ainsi un véritable esprit de communauté.

Au-delà de l'aspect compétitif, la pétanque est ainsi un excellent moyen de socialiser.