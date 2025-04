Un festival dédié à la jeunesse 

Saint-Prime se transformera en terrain de jeu pour les amoureux de skate les 13 et 14 juin prochains, à l’occasion de la toute première édition du Skate Jam. Au programme : des démonstrations de skateurs professionnels, des ateliers d’apprentissage et de perfectionnement, des spectacles et un concours de graffiti où l’art urbain sera à l’honneur.

Avec un tel évènement, l’objectif est d’offrir aux jeunes un festival qui leur parle, et d’ancrer cette jeune génération dans la communauté.

« Le Lac-Saint-Jean voit beaucoup de ses jeunes quitter la région par manque de possibilité d’emplois et de manque de dynamisme dans leur communauté. On manque d’évènements qui parlent directement aux jeunes. Donc avec le Skate Jam, le but est de leur offrir un évènement pour eux, avec une activité qui est de plus en plus populaire auprès d’eux depuis quelques années, le skate », commente le propriétaire de Woodland Production, Kevin Keays, organisateur du Skate Jam.

Ce dernier espère que son festival pourra être précurseur et inciter d’autres entrepreneurs à mettre sur pied des évènements pour la jeunesse d’ici.

Programmation

Le Skate Jam frappe fort dès sa première édition, en accueillant deux skateurs professionnels québécois. Morgan Desjardins-Turgeon ainsi que Cédric Vigneault débarqueront à Saint-Prime lors de la fin de semaine afin de venir rencontrer les jeunes, et leur offrir des ateliers d’initiation et de perfectionnement.

« Quand je les ai approchés, ils ont adoré l’idée de cet évènement, et ils ont embarqué tout de suite. En plus des ateliers qu’ils vont offrir le 14 juin, ils vont aussi faire une performance devant le public qui sera sur place. Ça va être spectaculaire ! »

Lors de cette même journée, après les ateliers, les jeunes pourront s’adonner à une petite compétition amicale, où des prix de présence seront remis aux participants.

Une compétition de graffiti aura aussi lieu lors de la journée du 14 juin. Entre 5 et 10 jeunes pourront y participer.

« C’est une façon de laisser ces jeunes s’exprimer avec l’art. Et les graffitis et le monde du skate, ça vie ensemble depuis toujours. Nous, on vient jumeler ça ensemble, et permettre à ces jeunes de le faire dans un environnement contrôlé. Les graffitis se feront sur des planches dédiées à ça, et on regarde pour voir si ça ne serait pas possible de les exposer ensuite au Vieux-Couvent. »

Une programmation musicale sur deux jours est également au calendrier de ce festival. On retrouvera notamment un hommage à Billy Talent, ainsi que le groupe punk québécois Rouge Pompier.

S’il est possible d’assister au festival gratuitement, des inscriptions s’ouvriront prochainement afin de pouvoir participer au concours de graffitis ainsi qu’aux ateliers offerts par Morgan et Cédric.