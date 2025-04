Tous à l’eau pour soutenir les nageurs de Saint-Félicien 

Le club de natation de Saint-Félicien, privé de ses installations depuis la fermeture de sa piscine à l’automne dernier, lance un appel à la solidarité. Le 27 avril prochain, le club tiendra un Nage-O-Don à la piscine de Dolbeau-Mistassini.

Cette initiative vise à recueillir des fonds essentiels pour assurer la survie du club, maintenir ses activités et permettre aux jeunes nageurs de continuer à s’entraîner et à participer à des compétitions sans que les coûts deviennent un frein.

« C’est la seule campagne de financement du club, et c’est une année charnière, admet Stéphanie Labelle, l’entraîneuse-chef. Avec la perte de notre piscine, nous devons nous entraîner à Roberval ou à Dolbeau, ce qui complique beaucoup les choses. »

En effet, le club traverse une période difficile. En plus d’avoir perdu son lieu d'entraînement principal, il a dû mettre sur pause son école de natation, une source importante de revenus et un bassin naturel de futurs membres.

« On a donc perdu une énorme partie de notre clientèle, déplore Stéphanie Labelle. Si on veut encore avoir un club de natation à Saint-Félicien l’an prochain qui n’est pas déficitaire, on doit trouver des sources de financement. »

Malgré les obstacles, l’équipe garde la tête haute.

« On a des jeunes motivés et motivants, et on veut avoir ce qu’il faut pour leur permettre de continuer de nager et de sortir en compétition. Nos nageurs sont rapides, les records tombent, ils se qualifient dans des Coupes Québec. Nos entraîneurs doivent pouvoir les suivre dans ces événements pour assurer leur développement. C’est donc important d’aller trouver du financement. »

Objectif

Ce Nage-O-Don sera le deuxième consécutif, et le quatrième organisé par le club en dix ans. Contrairement à l’an dernier, toutefois, le nombre de participants sera réduit en raison des circonstances.

« On ne s’attend pas à atteindre le montant d’argent que nous avions amassé l’an passé. L’objectif de cette année, c’est simplement d’aller chercher le plus gros montant possible », explique l'entraîneuse.

Pour cette campagne, chaque nageur sollicite des dons auprès de son entourage et s’engage à nager le 27 avril. Certains nagent en continu pendant une période déterminée, tandis que d'autres simulent une journée d'entraînement avec des pauses.

« Il y en a aussi qui se font commanditer pour un certain nombre de longueurs. Ils vont tenter d’atteindre le total en fonction du montant récolté. »

L’événement est aussi ouvert au public. Pour 10 $, monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent réserver un corridor et venir nager quelques longueurs à leur rythme.

Les citoyens qui souhaitent faire un don ou s’inscrire peuvent le faire via la nouvelle page Facebook du club de natation de Saint-Félicien, où un lien est également disponible pour réserver un corridor.