Le Robervalois Tristan Fortin réclamé par les RedBlack d’Ottawa 

C’est un rêve devenu réalité pour le footballeur Tristan Fortin. Le 29 avril dernier, le Robervalois a été repêché par les RedBlack d’Ottawa dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Pour cette soirée de repêchage, Tristan était à la maison familiale avec famille et amis pour vivre l’évènement en direct. Classé pour sortir lors de la 7e ou 8e ronde du repêchage, lui et ses proches auront dû faire preuve de beaucoup de patience, donnant droit à une soirée haute en émotions.

« Au début de la soirée, tout le monde avait du fun, ça parlait, ça riait, mais rendu vers la fin, à la 7e et à la 8e, c’était le silence total. Tout le monde était au bout de leur siège », raconte Tristan, quelques jours seulement après l’évènement.

Au bout de la 8e et dernière ronde du repêchage, le nom de Tristan n’avait finalement pas été prononcé par aucune équipe.

« Tout le monde était déçu, c’est sûr. Je suis sortie un peu dehors pour marcher, et même par 5min après la fin du repêchage, mon agent m’a appelé. Il m’a dit que je venais d’être sélectionné par les RedBlack d’Ottawa lors d’une 9e ronde fantôme qu’on appelle ! »

Cette ronde fantôme est réalisé en privé par les équipes. Chacune d’elle à le droit de réclamer un joueur.

« Je ne connaissais pas ça, donc ç’a été une belle surprise ! Je suis tout de suite rentré dans la maison annoncer la nouvelle et on a fêté ça ! »

Contrat

À peine repêché, Tristan Fortin a signé le lendemain son premier contrat professionnel avec l’équipe. Il s’agit d’un contrat d’une saison, renouvelable chaque année.

« Tout ça, le repêchage, le contrat, d’atteindre les rangs professionnels, c’est un accomplissement, un rêve devenu réalité. J’ai travaillé fort pour me rendre là. Ça fait 10 ans que j’ai commencé le football environ, et j’ai fait tout mon possible pour atteindre ce niveau-là. C’est une fierté pour moi d’être rendu-là, mais aussi pour ma famille. J’espère que ça peut l’être aussi pour les jeunes ici au Lac, les joueurs de foot, voir que c’est possible. »

Camp

Le Robervalois sera tout le mois de mai au camp d’entrainement des RedBlack, du côté de Kingston en Ontario.

Le joueur de ligne offensive tentera de prouver sa place dans l’alignement de l’équipe dès cette saison.

« À ce qui parait, il y aurait peu de joueurs de ligne offensive dans l’équipe présentement. Donc si je travaille fort et que je montre de quoi je suis capable, j’espère pouvoir faire ma place dans l’équipe ! »

Sinon, Tristan sera relégué à son équipe universitaire pour une dernière saison. Au terme de celle-ci, il pourra signer un nouveau contrat professionnel d’un an avec Ottawa.