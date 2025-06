Une saison 2025 qui promet d’être très occupée 

La saison 2025 de la Véloroute des Bleuets est officiellement lancée, et déjà, les responsables anticipent une forte affluence pour cet été. Portés par un contexte économique qui incite les vacanciers à privilégier les destinations locales, les adeptes du cyclotourisme devraient affluer en grand nombre sur les 256 kilomètres de ce circuit emblématique du Lac-Saint-Jean.

« En termes d’objectif, nous visons d’atteindre les 300 000 usagers cette saison », affirme David Lecointre, directeur général de la Véloroute.

Selon lui, le contexte économique actuel joue en faveur du tourisme régional.

« La valeur du dollar canadien est basse, donc les Québécois risquent de rester plus ici dans la province, ou au Canada. Et pour les étrangers, par exemple les touristes européens, c’est aussi un bon moment pour venir nous visiter, vu que ça coûte moins cher actuellement pour eux. »

Il note aussi une tendance bien ancrée. En période économique plus difficile, les gens se tournent davantage vers des activités de plein air gratuites comme le vélo ou la randonnée.

Nouveautés

Parmi les nouveautés de la saison, l’équipe de la Véloroute mise sur l’ajout de trois nouveaux tracés appelés Les Rangs du Lac, qui viennent enrichir l’offre cyclable et intégrer davantage de municipalités périphériques au parcours principal.

« Ce sont des itinéraires un peu plus exigeants, parfois sur des chemins de gravier avec de bonnes côtes, donc on les recommande aux cyclistes un peu plus expérimentés », précise M. Lecointre.

Les nouveaux segments permettent notamment de relier Saint-Augustin via Péribonka, Saint-Hedwige via Roberval et Saint-Prime, ainsi que Labrecque par Alma et Saint-Nazaire.

Accro à Métabetchouan

La Véloroute doit toutefois composer avec certains ajustements. La fermeture temporaire pour 2025 d’un segment du réseau du Horst de Kénogami à Métabetchouan, qui relie le Lac-Saint-Jean au Saguenay, a forcé l’organisation à chercher un tracé alternatif.

« On a déjà une solution trouvée, on attend les validations des différents paliers pour l’implanter officiellement », indique Lecointre.