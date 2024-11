Québec accorde 1,8 M $ pour la rénovation de la bibliothèque municipale de Roberval

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 827 400 $ afin de couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet de rénovation de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval. Le coût du projet est évalué à 7,9 M $.

Alloué dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, le montant permettra le réaménagement complet de la bibliothèque au cours des prochains mois. Des travaux majeurs étaient en effet devenus nécessaires en raison de l’incendie criminel qui a grandement endommagé la façade et le grenier du bâtiment, il y a plus de 2 ans.

« Je suis très heureuse de cette annonce de financement essentiel pour la rénovation de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque, un projet qui revêt une importance particulière après l'incendie de 2022. Cet investissement permettra non seulement de reconstruire et de moderniser l'infrastructure endommagée, mais aussi d'offrir un espace renouvelé, mis aux normes, propice à l'apprentissage et mieux adapté aux besoins de la communauté », a commenté Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement.

Un maire soulagé

« C’est avec soulagement que la Ville de Roberval accueille cette bonne nouvelle provenant du ministère de la Culture et des Communications. L’attente et la patience de nos citoyennes et citoyens n’auront pas été vaines. Les travaux de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque pourront enfin débuter, les Robervalois bénéficieront de nouvelles installations où la culture prendra tout son sens », a ajouté Serge Bergeron, maire de la Ville de Roberval.