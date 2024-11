Nouveau centre de vaccination et de prélèvements à Saint-Félicien

Deux ans après avoir ouvert un Point de service local (PSL) temporaire, on a inauguré, il y a quelques jours, le nouveau PSL de Saint-Félicien, ultra moderne, sur le boulevard du Sacré-Cœur, dans le même édifice que Sports Experts.



« Le grand gagnant c’est la population. Nous n’avons pas l’impression d’entrer dans un hôpital. L’endroit est bien localisé, la surface de plancher est importante et les utilisateurs bénéficient d’un grand stationnement. On offre des services adaptés aux besoins des gens. En plus, les gens qui travaillent ici ont le sourire aux lèvres parce qu’ils aiment ce qu’ils font », commente le Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présent lors de l’inauguration, le jeudi 31 octobre dernier.

Pour le maire Luc Gibbons qui rappelle que Saint-Félicien est la ville la plus populaire dans la MRC du Domaine-du-Roy, il ne fait aucun doute que les citoyens de sa municipalité et des municipalités environnantes avaient besoin d’un PSL.



« Durant la COVID je me demandais pour quelles raisons nous n’avions pas de centre de vaccination à Saint-Félicien. C’est à ce moment que j’ai commencé à faire des pressions pour corriger le tout. Par la suite le CIUSSS s’est mis en mode solution et on se sent, maintenant, davantage écouté. Ce n’est qu’un début. Notre population a besoin de services de proximité », a-t-il commenté.



Une belle ambiance de travail



L’équipe de travail qui œuvre au PSL de Saint-Félicien, mais également de Roberval est composée de 32 personnes.

« La majorité des personnes qui y travaillent sont des retraités qui acceptent de reprendre le boulot avec un horaire ajusté à leur désir. Moi, je dis que je leur construis des pièges pour les garder », explique en ricanant, Louise Ménard, chef de service des PSL de Saint-Félicien et Roberval.

« Toute l’offre de services des points de services locaux (PSL) au Québec est basée sur l’implication des retraités. C’est une façon d’ajouter des services parce qu’on ajoute de la main-d’œuvre dans le réseau. Ce qu’on désire avant tout c’est que les gens aient du plaisir à travailler avec nous tout en poursuivant leur mission de départ. Ils obtiennent des conditions pour qu’ils restent avec nous. Je leur lève mon chapeau », ajoute-t-elle.



Statistiques révélatrices



Le PSL est ouvert deux jours semaines, le mardi et le jeudi, pour les prélèvements. On y réalise 220 prélèvements pendant cette période. Quant à la vaccination, on opère, avec un horaire variable, au maximum de sa capacité, avec 230 rendez-vous pour chaque journée où l’on offre ce service. Règle générale, la majorité y reçoive deux vaccins l’un pour la COVID et l’autre pour la grippe saisonnière.

On évite ainsi, chaque semaine, plus de 600 déplacements à l’Hôpital de Roberval. La majorité des personnes qui ont besoin de ces services devaient auparavant prendre un congé, sans oublier les personnes âgées qui n’ont plus à effectuer un long trajet.