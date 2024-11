Les Éclairs de Saint-Félicien tournés vers l’avenir  

La relève est prometteuse au club de patinage de vitesse Les Éclairs de Saint-Félicien. Après avoir perdu plusieurs patineurs à la suite de la pandémie, le club s’est retroussé les manches et s’est développé un beau bassin de patineurs.

C’est une quinzaine de jeunes cette année qui composent le groupe de patineurs du volet des longues lames. Ceux-ci compétitionnent tous sur le circuit régional.

La plupart de ces patineurs sont issus de l’école de patin, qui a pour but d’enseigner les bases du patinage.

L’école de patin se porte d’ailleurs très bien aussi, avec une quinzaine de jeunes inscrits cette saison également.

« On a un club qui est très jeune. On a un trou qui s’est fait chez nos plus vieux dans les dernières années, mais l’avenir s’annonce bien avec le groupe que nous avons », mentionne la présidente du club, Isabelle Boutin.

De plus, le club compte sur deux patineurs de niveau interrégional, ainsi qu’un patineur de niveau provincial.

Ces derniers ont tous gradué dans ces catégories au courant des dernières semaines.

« C’est lors de la compétition qui s’est tenue ici, à Saint-Félicien, à la fin octobre que ces patineurs ont obtenu leur temps nécessaire pour monter dans ces catégories. On est fier d’eux. »

Entraineurs

Les Éclairs peuvent se compter chanceux, selon Isabelle Boutin. Alors que pour certains clubs, le recrutement d’entraineurs est difficile, à Saint-Félicien, on s’en sort très bien.

Ce sont trois entraineurs qui sont en poste cette saison, dont deux qui cumule quelques années d’expérience.

« On a la chance d’avoir Louis Lepage, qui est avec nous depuis très longtemps, Daniel Déraps qui est avec nous depuis quelques années, ainsi qu’Éloïse Allard, qui est une ancienne de nos patineuses qui a rejoint le groupe d’entraineurs cette année. C’est plaisant de voir une ancienne patineuse nous rejoindre et redonner aux jeunes. »

Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel du club, Isabelle Boutin souligne qu’elle en est à sa dernière année comme présidente. Au courant de la saison, elle délèguera ses tâches à la relève.