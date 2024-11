La Doré récompensée pour son offre en loisirs 

Dans le cadre de la conférence annuelle du loisir municipal tenue à Montréal il y a quelques jours, la municipalité de La Doré s’est vu remettre le trophée Otium de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) dans la catégorie Développement et amélioration des installations et infrastructures de loisirs.

« Ce prix était remis à une municipalité de moins de 10 000 habitants. Nous l’avons remporté pour l’ensemble des réalisations, en matière de loisirs, qu’a connu La Doré au cours des dernières années », explique Maryse Paradis, coordonnatrice des loisirs à La Doré.

En 2018, une consultation publique à La Doré a révélé un désir collectif pour l’enrichissement des services de loisirs. « En réponse, le conseil municipal a démontré une écoute et a investi quelques millions de dollars (incluant les subventions) sur quatre ans pour développer et améliorer les infrastructures de loisirs. L’objectif de ces projets visait à attirer de nouvelles familles et à retenir celles déjà présentes », ajoute-t-elle.

En 2021 la municipalité a ouvert aux cyclistes sa piste cyclable entre La Doré et Saint-Félicien. « L’année suivante, on a aménagé un terrain de tennis synthétique et ajouté du mobilier urbain ombragé dans tous les parcs. »

L’an dernier, La Doré a inauguré une surface de dek hockey et a aménagé un nouveau parc urbain. Finalement cette année, la construction d’un centre de loisirs et la rénovation du terrain de baseball sont à l’ordre du jour.

La directrice des loisirs mentionne que ce prix a été obtenu grâce à l’équipe de travail de La Doré.

« J’ai obtenu beaucoup d’aide autant de la part du personnel qui a travaillé pour l’obtention des subventions que celui des Service des travaux publics. »

Avenir intéressant pour les jeunes

Pour le maire de La Doré, Ghislain Laprise, toutes ces réalisations permettront aux jeunes de continuer à s’amuser.

« Cette transformation ambitieuse des services de loisirs illustre l’engagement de la municipalité envers le bien-être de ses citoyens et l’attractivité de la ville, tout en préservant l’environnement pour les générations à venir », conclut le maire.