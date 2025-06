Une dernière journée bien remplie au Skate Jam de Saint-Prime

Le Skate Jam Saint-Prime se poursuit ce samedi avec une programmation bien remplie qui promet de satisfaire les amateurs de planche de tous les niveaux.

Dès 11 h, le site s’anime avec des jeux gonflables, des kiosques, des foodtrucks et une ambiance festive pour toute la famille.

À 11 h 30, place au spectacle avec une démonstration de tricks par des pros, de quoi impressionner les curieux comme les initiés.

Les ateliers de skate prennent le relais par la suite, avec un atelier pour débutants qui débutera à 12 h 30, suivi d’un atelier intermédiaire à 14 h, puis d’un atelier avancé à 15 h 30.

À 17 h, les pros se mêlent au public lors d’une compétition amicale, juste avant la remise des prix à 18 h, qui célèbrera autant le skate que le talent des artistes de graffiti.

La journée se conclura en musique avec deux spectacles. Red Flag rendra hommage à Billy Talent dès 20 h, suivi de Rouge Pompier à 21 h 15. De quoi ravir les amateurs de punk-rock.

Rappelons que l’évènement a pour but de créer une activité rassembleuse pour les jeunes et moins jeunes, en plus d’amasser des fonds pour financer le skatepark de Saint-Prime.