Le Saint-Félicien se retrouve dans le Calendrier de l’Avent d’IGA 

Disponible depuis le 4 novembre dernier dans tous les supermarchés IGA du Québec, le Calendrier de l’Avent des fromages d’ici d’IGA propose 12 fromages provenant d’autant de fromagers au Québec, dont le Saint-Félicien. Ce dernier est produit par la Fromagerie Bouchard Artisan Bio de Saint-Félicien, une belle visibilité nationale pour une PME de chez nous.

C’est en mai dernier que les propriétaires de la fromagerie ont reçu un appel pour leur confirmer qu’ils feraient partie des 12 fromageries sélectionnées. Échelonné sur 24 jours de découvertes raffinées, on peut déguster chaque fromage, à raison de deux fois, durant cette période.

« Le calendrier est produit par notre distributeur Fromages CDA. Cette année, les propriétaires Daniel et Jean-Claude ont décidé de mettre de l’avant notre fromage, dans ce calendrier. C’est un fromage à pâte semi-ferme avec un goût de crème et poire. La visibilité que nous obtenons nous permet d’être présents, partout au Québec », explique Annie Bouchard, Agricultrice biologique et copropriétaire de la Fromagerie Bouchard Artisan Bio.

Production supplémentaire

Ce fut un contrat d’importance, car il a fallu produire 700 kilos du fromage Saint-Félicien pour cette commande supplémentaire.

« On a ajouté des lots de transformation spécialement pour remplir les calendriers qui se vendent 35.99 $. Nous allons travailler fort pour être encore présents l’an prochain. Nous sommes déjà présents à plusieurs endroits au Québec, mais avec ce contrat ça fait la différence. Nous en sommes bien fiers », conclut-elle.

Cette année, IGA innove avec un concours. En achetant le calendrier, les clients auront la chance de devenir l’un des trois gagnants qui trouveront un billet orange, leur offrant un an de fromages gratuits chez IGA.