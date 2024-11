Redonner aux jeunes, la mission du salon Tchop Shop

Le salon de coiffure Tchop Shop situé à Saint-Félicien a lancé la deuxième édition de sa levée de fonds du temps des Fêtes. Jusqu’au 1er janvier, le commerce situé en plein cœur du centre-ville amassera des fonds pour la Maison des jeunes. Forts du succès de la première édition, les organisateurs espèrent mobiliser de nouveau la communauté.

Pour cette deuxième édition, le salon organise le tirage d’un panier cadeau de produits capillaires. Chaque dollar amassé permettra aux jeunes qui fréquentent la MDJ de participer à des sorties, des ateliers et à des projets organisés par l’organisme.

« C’est un organisme qui est souvent oublié et qui a de petits budgets pour organiser ses activités. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent contribuer pour ces sorties. Les dons que nous amassons serviront à rendre plus accessibles ces activités et bonifier l’expérience des jeunes », mentionne Junior Dumas, copropriétaire du salon Tchop Shop.

En choisissant la Maison des jeunes, les copropriétaires Junior Dumas, Annabelle Gobeil et Marie-Soleil Bouchard souhaitent contribuer à l’égalité des chances chez les jeunes.

« Les jeunes ne partent pas tous avec les mêmes chances et c’était important pour nous de miser sur eux cette année. La Maison des jeunes, c’est un lieu de rassemblement, d’écoute et de soutien. C’est un peu un refuge pour ces jeunes. À la MDJ, ils peuvent apprendre l’autonomie à travers des ateliers de cuisine, par exemple. C’est un endroit que j’ai moi-même fréquenté plus jeune et qui m’a beaucoup aidé dans mon cheminement », poursuit Junior Dumas.

Vague de solidarité

La première édition de cette levée de fonds a surpassé les attentes des organisateurs. En seulement trois semaines, le salon a été en mesure d’amasser près de 4 000 $ en plus des nombreux dons de denrées et de jouets. Six familles dans le besoin ont pu profiter de cette générosité.

« Nous, notre clientèle, c’est la communauté. C’est pourquoi je trouve important de lui redonner. On est capable d’avoir un impact positif et de faire en sorte que l’argent reste ici. Si ça peut encourager d’autres gens à faire la même chose, tant mieux. L’année dernière, les commerces du coin se sont mobilisés et on espère qu’ils embarqueront avec nous de nouveau cette année ».

Engagé envers la jeunesse

L’équipe de Tchop Shop organise depuis quelque temps les Samedis des p’tits entrepreneurs. Une initiative qui permet à de jeunes entrepreneurs âgés entre 5 et 17 ans de profiter de la vitrine du salon pour faire la vente de leurs créations, et qui témoigne de l’engagement du commerce envers la jeunesse.

« Il n’y a pas vraiment d’endroit au centre-ville qui leur permette de faire ça. C’était donc important pour nous qu’il y ait une place de disponible pour eux. Avec notre vitrine, on leur installe une table et ils peuvent vendre leurs produits que ce soient des crayons, des toutous faits à la main ou des porte-clefs », conclut Junior Dumas.