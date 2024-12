La Chambre de commerce en faveur du carrefour giratoire, mais…

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Félicien appuie la ville de Saint-Félicien quant au plan d'aménagement d'un carrefour giratoire à l'entrée de la municipalité. L’organisme ajoute toutefois un bémol à sa réflexion en demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de trouver une solution pour sécuriser la jonction du boulevard Hamel et de la voie de contournement.

« Nous sommes pleinement conscients des efforts considérables déployés par le MTMD et ses ingénieurs, qui ont travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Saint-Félicien durant les dernières années afin de rendre ce tronçon plus sécuritaire et fluide pour tous les usagers », explique Yvon Lamontagne, président de la CCI de Saint-Félicien.

Pour l’organisme, ce projet est une étape importante qui vise à améliorer la sécurité routière et la circulation dans le secteur.

« La CCI se réjouit de son avancement. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera au bien-être de la communauté et au développement économique local en permettant un accès facile et sécuritaire au centre-ville. Nous suivons de près ce dossier et restons engagés pour soutenir son évolution en multipliant les rencontres avec les différents acteurs du milieu », ajoute-t-il.

Jonction problématique

Il souligne également la problématique préoccupante de l'intersection du boulevard Hamel.

« Cette intersection pose aussi des défis pour la circulation, et il est essentiel de travailler collectivement pour trouver des solutions adéquates. C’est un projet en parallèle, mais qui est intimement lié au projet d’aménagement de l’entrée de la ville. La CCI collabore activement avec la Ville et les autorités compétentes pour traiter cette question et proposer des améliorations nécessaires. »