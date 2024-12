Le président de l’organisme est un Félicinois

L’acupuncteur Martin Donaldson de Saint-Félicien préside, depuis février 2023, l’Association des acupuncteurs du Québec (AAQ). Il est à la tête d’un changement d’importance pour l’organisme qui vient de s’affilier à la Fédération des professionnels de la CSN (FP-CSN). Une démarche qui a débuté en 2022.

Représentant de plus du tiers des 1 000 acupuncteurs du Québec, les 375 membres votants de l’AAQ ont donc décidé de passer à l’offensive pour la reconnaissance et la valorisation de leur profession en s’affiliant à la FP-CSN, lors d’un référendum, par voie électronique, qui s’est terminé le 25 novembre dernier. Ce sont 90% des votes enregistrés qui étaient en faveur de l’affiliation.

« La pratique de l’acupuncture se heurte actuellement à de nombreux défis, comme le manque d’intégration au sein du réseau de la santé, ainsi que l’obsolescence de la loi sur l’acupuncture, qui ne reflète pas l’ensemble des champs de pratique des acupuncteurs », explique Martin Donaldson, président de l’AAQ.

« Nous avons de très gros défis à relever et on a besoin d’aide. Grâce à cette affiliation, l’AAQ bénéficiera de l’expertise et des ressources de la FP-CSN pour défendre les intérêts de ses membres et poursuivre ses objectifs », ajoute le président.

À titre d’exemple, il mentionne que les membres de l’organisme qu’il préside peuvent maintenant bénéficier de conseils juridiques pour la pratique de leur profession. « Auparavant on devait aller à l’externe pour obtenir un avis légal et ça coûtait très cher à nos membres. Par contre, contrairement à d’autres affiliations nous n’avons pas de fonds de grève ou encore de négociation à tenir avec un employeur. »

« Nous sommes très heureux que les membres de l’AAQ aient décidé de nous faire confiance pour défendre leurs intérêts, leurs droits et leurs conditions d’exercice », a mentionné pour sa part, dans un communiqué de presse, Marie-Michèle Doiron, vice-présidente de la FP-CSN.