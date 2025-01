Nouvelle directrice générale pour l’OH Domaine-du-Roy

Le 13 janvier prochain Céline Seva prendra le relais à la direction générale de la nouvelle entité légale qui regroupe depuis le 1er janvier dernier les deux Offices d’habitation de la MRC Domaine-du-Roy. Pour être davantage efficace l’Office d'habitation des 5 Fleurons et l’Office d'habitation Domaine du Roy ne font plus qu’un.

La nouvelle DG, originaire de Madagascar demeure au Québec depuis 10 ans. Elle cumule plusieurs expériences au niveau administratif. Dans son pays d’origine, elle a occupé plusieurs fonctions au sein d’organismes communautaires financés par l’United States Agency for International Development (USAID), une agence du gouvernement des États-Unis chargée du développement économique et de l’assistance humanitaire dans le monde.

Par la suite on la retrouve en Guinée Équatoriale. « J’y ai travaillé pendant trois années en télécommunication. Présentement, j’occupe un poste aux ressources humaines à la Société de cogénération de Saint-Félicien (Propriété de Greenleaf Power). Auparavant, j’étais à l’emploi de BarretteWood à Roberval », explique-t-elle. De plus, elle a travaillé pour SCN Lavalin pour la construction d’une entreprise minière au Québec.

Louise Dufour qui cumule 32 années de service comme directrice générale de l’Office municipal d’habitation du Domaine-du-Roy terminera ainsi son mandat le 28 février prochain.

« Par la suite, je vais assister Céline comme consultante, pendant un certain temps, à raison de deux jours par semaine. Les bureaux administratifs vont demeurer à Saint-Félicien avec une succursale à Roberval pour le service à la clientèle dont l’entretien régulier », explique celle qui se retire avec le sentiment du devoir accompli.

Une seule direction

Auparavant appelé Office municipal d’habitation, les deux organismes, qui gèrent 401 unités d’habitation à loyer modique et 160 logements du programme de supplément au loyer, n’auront qu’une seule direction même si dans les faits les opérations des deux organismes sont, depuis plusieurs mois, sous l’égide de l’équipe en place au bureau de Saint-Félicien.

« On gère maintenant le parc immobilier complet de Lac-Bouchette jusqu’à La Doré. Cette fusion modifie également un service qui est sous notre responsabilité, celui de la remise en état, rénovation, modernisation et la réalisation de tous les travaux majeurs des immeubles des OH partout au Lac-Saint-Jean et à Chibougamau-Chapais », ajoute Louise Dufour.

« Pour ce mandat particulier, nous avons maintenant 1 400 portes sous notre responsabilité puisque l’OH d’Alma ne s’occupe plus de ce mandat parce qu’ils n’ont pas assez de portes sous leur égide. »

Mentionnons que cette fusion n’entraînera aucune perte d’emploi pour les 17 employés de l’organisme.