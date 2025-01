Le pont de la Petite-Chute et la route Saint-Joseph fermés temporairement

Depuis le 7 janvier dernier et jusqu’au 24 janvier, de 7h à 17h, du lundi au vendredi, les automobilistes et les routiers doivent trouver une autre alternative que d’utiliser la route Saint-Joseph et le pont de la Petite-Chute pour se rendre dans l’une des deux municipalités.

Une fermeture nécessaire afin de compléter la construction de la neuvième et dernière passerelle du circuit La Passerelle du 49e où circuleront les motoneigistes et les quadistes. Pendant cette période d’arrêt de la circulation, les sections d'acier de la passerelle seront installées.

« Si tout va bien, l’entrepreneur Constructions Domi qui a obtenu le contrat pense que tout sera terminé à la fin de la semaine prochaine. Les avants ponts sont installés. Il reste à placer les sections, entre les deux rives », explique Ghislain Laprise, le maire de La Doré.

« Pour des questions de sécurité, Il était impensable, au travers de la circulation, de déplacer la grue sur le pont avec chacune de ces pièces. On pense que les usagers pourront l’utiliser à la fin de janvier. »

Fermeture en 2022

Le maire rappelle que ce n’est pas la première fois que cette route et le pont sont fermés.

« Ça va déranger des personnes sur une période de deux à trois semaines, tout au plus. On a déjà fermé ce tronçon routier, en 2022, pendant deux mois, lors d’un déversement de produits pétroliers. »

« Chose certaine, la passerelle permettra, surtout aux motoneigistes, de traverser la rivière Ashuapmushuan en toute sécurité. Auparavant, ils devaient emprunter le pont de la Petite-Chute qui a une courbe. Pour eux, il est impossible de tourner sur de l’asphalte. Ils devaient donc débarquer de leur engin pour le déplacer manuellement, parfois au travers de camions ou autres véhicules », conclut le maire Ghislain Laprise.