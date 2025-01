Justin Trudeau réagit

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se dit prêt à défendre les intérêts du pays, si le président Trump va de l’avant avec l’augmentation de 25% imposée au Canada et au Mexique en ce qui a trait aux tarifs douaniers.

M. Trudeau rappelle que si le président américain décide d’aller de l’avant avec sa mesure, le Canada répondra, a-t-il ajouté, en répétant que « tout est sur la table ». Justin Trudeau a aussi vanté la qualité des relations entre les deux pays en ces termes.

« La relation entre le Canada et les États-Unis est le résultat d’une décennie de collaboration. C’est gagnant, on va donc continuer d’utiliser tous les outils à notre disposition pour le démontrer. On va toujours être là pour défendre le Canada, nos travailleurs, nos entreprises, notre économie et notre souveraineté. »

Le premier ministre précise que les quantités de fentanyl et d’immigrants qui entrent sont beaucoup moindres que ce que souligne M. Trump.

« Quand on parle de moins de 1% du fentanyl qui arrive aux États-Unis émane du Canada, et moins de 1% des migrants qui arrivent aux États-Unis proviennent du Canada, c’est très peu. On va travailler pour pouvoir dire 0% », émet-il.

Justin Trudeau rappelle que les frontières demeurent un enjeu crucial autant pour les canadiens que pour les américains.

« Quand on parle d’armes illégales, de drogues illégales, qui rentrent au Canada par les États-Unis, quand on parle de la possibilité de migrants irréguliers dans une direction ou dans une autre, c’est dans l’intérêt des américains mais surtout des canadiens d’avoir des frontières sécurisées et bien protégées. »

Ajoutons que pour sa part, le premier ministre québécois François Legault a promis mardi aux québécois de les protéger coûte que coûte face aux menaces douanières américaines, qui mettraient ainsi en péril environ 100 000 emplois dans sa province.