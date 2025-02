Le Festival d’hiver de Roberval : un paradis pour les amateurs de courses

Du 20 février au 2 mars se tiendra la 36e édition du Festival d’hiver de Roberval. La programmation des activités, sur deux semaines, permettra aux amateurs de courses d’en avoir plein la vue, avec en prime, une ambiance festive.

« Bon an mal an, il passe entre 30 000 à 35 000 personnes durant les deux semaines et cette année on pense avoir autant de succès. Cette année on compte, entre autres, sur les spectacles de Nashville Québec (vendredi 21 février) et Hommage à Bob Bissonette (samedi 1er mars) pour attirer plus de gens », explique Éric Tremblay, directeur responsable des communications pour le Festival d’hiver de Roberval.

Premier week-end

La programmation débute le jeudi 20 février avec, à 18h15, la présentation de Bête de Chasse de la Tournée de Films Chasse Pêche. Le lendemain, à 12h, tournoi amateur organisé par Cornhole Albanel. Par la suite, dès 13h, pratiques des coureurs sur l’ovale de glace du Circuit de Vitesse Motorisé (CVM) Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le samedi et le dimanche 22 et 23 février après les pratiques, place aux finales du CVM à 13h.

« Durant ce week-end on présentera des courses de motoneiges, mais également des courses de motocross à clous et de quatre roues à clous. Le circuit Pro Champ à lequel participait, dans le passé, l’oncle Jacques Villeneuve est de retour cette année. »

Deuxième week-end

La deuxième semaine d’activités débutera le vendredi 28 février, à partir de 12h, avec le 2e tournoi de Cornhole Albanel. À 18h, place aux courses d’accélération de motoneige. Le samedi et dimanche 1er et 2 mars ce sera pratiques et finales SCMX avec le championnat provincial de Snocross.

« Entre les deux semaines d’activités, on enterre la piste ovale pour y aménager une piste de snocross sur laquelle auront à rivaliser d’adresse les participants », conclut le responsable des communications.

Mentionnons que Le budget 2025 pour la présentation de cette 36e édition se situe autour de 250 000 $ et que Simon-Pierre Roussel agit comme président d’honneur.