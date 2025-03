Des étudiantes en Soins infirmiers du Cégep de St-Félicien et du Centre d'études collégiales à Chibougamau ont participé à une mission de coopération internationale au Pérou.

Huit étudiantes en Soins infirmiers du Cégep de St-Félicien et du Centre d'études collégiales à Chibougamau (CECC) ont récemment vécu une expérience mémorable à travers une mission de coopération internationale au Pérou, en partenariat avec Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF).

« Ce projet a été initié deux ans avant sa mise en œuvre, tant par les étudiantes de Saint-Félicien que par celles de Chibougamau. Les deux groupes travaillaient en parallèle sans être au courant des préparatifs des autres », explique Julie Gaudreault, coordonnatrice des communications au Cégep de St-Félicien.

« C’est à la suite d’une discussion entre Michelle Grenon, enseignante en soins au Cégep et Jean Bédard, conseiller pédagogique à l’organisation scolaire et aux programmes au CECC que la fusion des six étudiantes de Saint-Félicien et des deux étudiantes de Chibougamau s’est opérée de manière naturelle. Le projet de coopération internationale avec Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) a pris sa forme définitive ».

Une aventure dès le départ

Après de nombreuses campagnes de financement et des subventions pour les billets d’avion, le voyage a débuté le 27 décembre. Dès le départ, une aventure est survenue avec le refus de la compagnie aérienne de prendre en charge les bagages en soute puisque l’achat, à l’avance, n’avait pas fonctionné. « Puisque cette mission de coopération internationale vise à développer la capacité d’adaptation, elle a donc débuté sur les chapeaux de roue. »

La première destination finale a été atteinte deux jours plus tard, après une escale à Lima, une nuit à Iquitos et un trajet en bateau sur le fleuve Amazone jusqu’à Indiana.

Ce projet de coopération a offert aux étudiantes l’occasion de vivre un stage dans des contextes très différents de ceux du Québec.

« Les objectifs visés par cette mission de coopération internationale étaient de développer le jugement clinique et l’autonomie, de se familiariser avec les maladies tropicales au Pérou, de gérer des situations complexes, d’appliquer les compétences infirmières, de réaliser des examens physiques. Les participantes devaient également intervenir avec peu de ressources, d’enseigner la santé, de travailler dans un contexte multiculturel, de consolider les connaissances et de collaborer avec l’équipe locale tout en partageant l’expérience avec la communauté collégiale », commente la coordonnatrice des communications.



Formation avant le départ

Pour atteindre ces objectifs, une formation avant le départ de trois jours s’est tenue en octobre 2024. À Indiana, les étudiantes ont été hébergées à L’Instituto de Educación Superior Tecnológico Público-Damaso Laberge (IESTP-DL), une école d’infirmières, où elles ont reçu des séances d’enseignement clinique.

« Le point culminant du voyage a été à Santa Cecilia, où elles ont appliqué leurs compétences en soins infirmiers lors de cliniques externes. Elles ont dû s’adapter rapidement, communiquer en espagnol et faire preuve de débrouillardise. Les cliniques externes se sont poursuivies à Nuevo Eden et à Santa Cecilia, où les étudiantes ont gagné en confiance et en efficacité. »