Journée solutions main-d’œuvre pour les défis de recrutement et de rétention

Pour trouver des solutions concrètes aux enjeux de main-d’œuvre les employeurs et gestionnaires de la MRC du Domaine-du-Roy sont invités à la Journée solutions main-d’œuvre qui se tiendra le jeudi 27 mars prochain à l’Hôtel Château Roberval.

Organisé par la Table en employabilité du Domaine-du-Roy et rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cet événement gratuit propose une programmation qui comprend de courtes conférences, des ressources et outils pour les employeurs, ainsi qu’une banque de 100 profils de personnes motivées et prêtes à travailler.

Programmation diversifiée

L’événement qui en est à sa première édition a été conçu pour offrir aux employeurs une flexibilité optimale. Ils pourront se présenter à l’Hôtel Château Roberval à l’heure qui leur convient, entre 8 h 30 et 17 h, en fonction des activités qui les intéressent.

« C’est un nouvel événement que l’on crée cette année. Il remplace les salons de l’emploi traditionnels. Les participants n’ont pas besoin de s’inscrire. Ils viennent au moment qui leur convient », explique Annie Fortin, porte-parole pour la Table de concertation en employabilité du Domaine-du-Roy.

« Les catégories d’emploi ou la pénurie de main-d’œuvre est la plus criante concerne les secteurs de l’administration, l’électromécanique et la soudure. Les métiers qui touchent le commerce en détail font également partie de la liste des emplois à combler », ajoute-t-elle.

Mini-conférences

Les participants pourront assister à des mini-conférences en continu. Des experts aborderont des thématiques essentielles comme le développement des compétences, le recrutement, la rétention et le partage de ressources, l’innovation en entreprise et bien d’autres alternatives pouvant combler des besoins de main-d’oeuvre.

Plus de 30 organisations seront présentes pour informer les employeurs sur les formations et le financement disponibles, le développement des compétences de leurs employés, ainsi que les services et programmes liés entre autres aux ressources humaines et à l’innovation.

Plus de 100 profils de candidatures

Les employeurs auront également accès à une banque de plus de 100 profils de personnes disponibles et prêtes à intégrer le marché du travail, que ce soit pour des postes à temps plein ou à temps partiel, dans des secteurs variés : transport, agriculture, commerce de détail, administration, industrie manufacturière, construction, foresterie, et bien plus.

Les ressources en employabilité seront sur place pour accompagner les employeurs dans l’identification de leurs besoins en main-d’oeuvre et leur présenter des profils de candidatures correspondant à ce qu’ils recherchent. Cette banque de profils de candidatures a été notamment constituée lors de l’événement En route vers l’emploi, qui s’est tenu en février dernier.

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site web de la MRC du Domaine-du-Roy. Cet événement est organisé par la Table de concertation en employabilité du Domaine-du-Roy, composée de Services Québec, la MRC du Domaine-du-Roy et la SADC Lac-Saint-Jean Ouest.