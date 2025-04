Serge Bergeron sollicitera un deuxième mandat à la mairie de Roberval

« Après mûre réflexion, je reviens sur ma décision, je serai candidat aux prochaines élections municipales pour un second mandat à la mairie de Roberval. »

Le 6 janvier dernier, Serge Bergeron annonçait pourtant à la population ainsi qu’aux médias qu’il ne solliciterait pas un second mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

« Depuis cette annonce, je suis interpellé quotidiennement par des citoyens, des gens d’affaires, ainsi que plusieurs organismes communautaires du milieu. Ceux-ci se disent déçus de me voir quitter la politique municipale et m’ont demandé de reconsidérer la possibilité d’un second mandat à la mairie de Roberval. Évidemment, ces commentaires positifs font écho en moi », a déclaré le maire sortant.

Poursuivre le travail du premier mandat

Le support obtenu et l’encouragement à poser sa candidature pour un second mandat l’ont amené à reconsidérer sa décision.

« Je suis attaché à ma communauté et mon désir de servir la population est bien ancré en moi. Le travail amorcé lors du premier mandat se doit d’être poursuivi. J’ai la ferme intention de redoubler d’efforts afin de façonner un avenir prometteur pour notre belle ville ainsi que d’assurer une meilleure situation économique et sociale. Améliorer la qualité de vie des Robervalois est une priorité », clame celui qui sera sur le bulletin de vote lors des prochaines élections municipales.

Contexte politique mondial

Toujours selon Serge Bergeron, les prochaines années risquent d’être complexifiées par le contexte politique mondial.

« Des répercussions importantes se feront sentir sur l’ensemble des paliers gouvernementaux et le milieu municipal n’y échappera pas. Il nous faudra avoir les reins solides pour naviguer lors de ce mauvais temps qui est à l’horizon et être à l’affût des différentes opportunités pour notre communauté. Je suis prêt, comme je l’ai été en 2021, à relever ce défi une seconde fois. »

« En janvier 2025, je souhaitais prioriser certains projets personnels. Aujourd’hui, je réalise que la politique municipale et surtout la Ville de Roberval font partie de mon ADN, le sens du devoir et la satisfaction des missions accomplies sont des valeurs qui me sont chères. Ces valeurs seront mises à l’avant-plan lors de ce deuxième mandat convoité », conclut-il.