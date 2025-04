Lancement de la collecte Ensemble pour une FAIM heureuse

Cinq employés de l’entreprise Domtar lancent une collecte de denrées non périssables pour les organismes d’aide alimentaire de la MRC de Maria-Chapdelaine et de Domaine-du-Roy. Avec le projet Ensemble pour une FAIM heureuse, le groupe d’employés souhaite contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire durant les périodes de l’année où les dons alimentaires se font plus rares.

Le projet d’Adèle Brisson, David Langevin, Brigitte Gagné, Jordan Germain et Marie-Jeanne Huberdeau a été sélectionné par la papetière québécoise dans le cadre de l’initiative Uni pour grandir.

« Avec l’initiative Uni pour grandir, Domtar a lancé le défi aux employés de soumettre des projets d’aide communautaire. Les propositions sélectionnées reçoivent un fonds d’argent pour aider au lancement du projet », explique Adèle Brisson, ingénieure forestière chez Domtar.

La collecte de denrées et de dons monétaires s’étend jusqu’au mois de juin. Ainsi, les cinq employés souhaitent aider les organismes à lutter contre l’insécurité alimentaire durant des périodes plus creuses de l’année.

« Les gens sont très généreux durant la période de Noël et contribuent à différentes initiatives pour les plus démunis, mais il y a un creux de vague après les fêtes. En lançant Ensemble pour une FAIM heureuse à ce temps-ci de l’année, on contribue à poursuivre la collecte de denrées, chose qui est appréciée par les organismes du milieu », indique David Langevin.

Les dons amassés bénéficieront à différents organismes qui opèrent dans les deux MRC tels que la Maison Uashteu de Mashteuiatsh, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, l’organisme O’Partage de Normandin et le Comptoir d’aide alimentaire de Dolbeau-Mistassini.

« Les MRC de Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy ont une situation très différente du reste de la région puisque les revenus moyens sont nettement inférieurs. Cela fait en sorte qu’il y a beaucoup d’insécurité alimentaire et c’est une problématique que nous avons tous observée. C’est ce qui nous a menés à choisir cette cause », ajoute Adèle Brisson.

Les boîtes de collectes sont disposées dans les IGA de Normandin, Saint-Félicien, Roberval et Dolbeau-Mistassini. Deux commerces de Girardville, la Boite à Lunch et le Marché Girardville, reçoivent aussi les dons. Les usines Domtar du secteur participent également à la collecte. Chaque point de collecte est associé à un organisme de son secteur.

Objectif de 5000$

Les instigateurs d’Ensemble pour une FAIM heureuse se sont fixé un objectif de 5000$. Déjà, leur initiative a permis de récolter 4150$ en denrées non périssable et en dons monétaires.

« Nous avons d’autres dons importants qui vont se rajouter à ce montant, donc nous allons sûrement revoir notre objectif à la hausse. C’est encourageant de voir que les gens donnent beaucoup. Nous sommes contents de voir comment ça se passe jusqu’à présent et nous encourageons les gens à donner généreusement », conclut Adèle Brisson.