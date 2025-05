Alliance forêt boréale salue le travail de la ministre

Tout en ayant certains questionnements, Alliance forêt boréale (AFB) considère que la modernisation du régime forestier fait un pas de plus avec le dépôt du projet de loi 97. Elle entend s’impliquer dans les prochaines étapes du processus d’adoption.

« Nous tenons, d’entrée de jeu, à souligner l’excellent travail de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, et surtout le respect de son engagement à déposer un projet de loi visant à moderniser le régime forestier actuel, qui ne répond plus aux besoins et aux exigences des différents utilisateurs de la forêt », de souligner Yanick Baillargeon, président d’Alliance forêt boréale.

Se faire entendre

Il explique que le dépôt du projet de loi 97 à l’Assemblée nationale n’est qu’une première étape. Alliance forêt boréale s’impliquera activement dans les consultations à venir afin de faire entendre la voix des communautés forestières.

Après avoir pris connaissance du projet de loi, AFB est, somme toute, satisfaite des grandes lignes, mais demeure sur ses gardes devant plusieurs questions laissées sans réponse.

« Bien que certaines demandes et propositions d’AFB aient été entendues, notamment sur la prévisibilité et la régionalisation de la gouvernance, plusieurs flous persistent quant à la façon dont sera déployé le nouveau régime forestier dans nos régions. De plus, nous constatons avec déception que les acteurs du milieu régional ne sont pas parties prenantes des décisions ni impliqués activement dans la gouvernance. Finalement, nous sommes très inquiets de l’affaiblissement du processus de consultation publique par l’abolition des Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire », de conclure le président qui entend demeurer à l’affût des prochaines étapes.