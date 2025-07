La nouvelle propriétaire ajoute des plats végés au menu

En plus des traditionnelles poutines, frites et compagnie, le Casse-O de Saint-Prime offre des plats en version végé cet été. L’initiative de la nouvelle propriétaire semble plaire puisque le casse-croûte installé sur la rue Principale depuis plus de 30 ans est toujours aussi populaire.

Josée Castonguay a ajouté des tacos, des hot-dogs et des hamburgers sans viande au menu de la cantine. Un virage un peu plus santé entrepris depuis l’ouverture en mai dernier et qui s’imposait à son avis.

« Ça manque dans les casse-croûtes selon moi. Les clients ont davantage de choix. Les tacos qu’on offre sont au bœuf, au poulet ou végé, donc faits à partir de bases de lentilles, avec des fèves noires et rouges et des légumes. Et les plats végés se vendent de plus en plus! »

Josée Castonguay met elle-même la main à la pâte dans la cuisine pour supporter son équipe. Un milieu qu’elle connaît bien puisqu’elle avait déjà travaillé pour l’ancien propriétaire Jean Bédard il y a quelques années.

« Je lui avais dit de me faire signe s’il voulait vendre et ça a fonctionné. Je suis sociologue de formation et si vous m’aviez dit il y a 15 ans que j’aurais un casse-croûte, je ne l’aurais jamais cru. Mais j’étais tannée des bureaux et j’avais besoin de voir du monde. J’adore ce que je fais maintenant! »

Une clientèle variée

La nouvelle propriétaire du petit commerce ajoute que sa clientèle provient autant du village que de gens de passage. Ils repartent avec leur repas ou les consomment sur la terrasse de l’établissement.

« C’est le rendez-vous du village et beaucoup de touristes arrêtent en passant par Saint-Prime. Tous les jours, il y a des gens que je n’avais jamais vus. Nos portions sont généreuses, il y a beaucoup de monde et c’est jovial. L’ambiance est bonne, on a une belle clientèle et les gens sont de bonne humeur. »

Le casse-croûte sera ouvert jusqu’à la fin septembre, mais Josée Castonguay a aussi des projets pour prolonger la saison.

Soupes-repas et desserts

« Je vais faire installer une thermopompe dans la petite salle à manger intérieure, ce qui va permettre d’avoir chaud quand c’est frais à l’extérieur ou d'être bien si c’est trop chaud dehors. J’aimerais aussi ouvrir en octobre, si la température le permet, afin d’offrir des soupes-repas avec de beaux desserts. Les travailleurs aiment ça! »

Entretemps, le Casse-O est ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures à 20 heures. C’est beaucoup de travail reconnaît la propriétaire, mais ajoute qu’elle a l’énergie pour continuer.

« On fait de grosses journées, mais c’est sûr qu’on va revenir l’an prochain, termine Josée Castonguay. »