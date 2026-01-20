Des taux d’inoccupation presque nuls au Lac-Saint-Jean

La crise du logement continue de s’intensifier au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les taux d’inoccupation demeurent parmi les plus faibles au Québec. Selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), certaines municipalités de la région affichent des chiffres préoccupants, laissant peu d’options aux ménages à la recherche d’un toit.

Dans certaines municipalités, comme Dolbeau-Mistassini (0,5 %) et Saint-Félicien (0,4 %), les taux d’inoccupation sont tout simplement presque nuls, rapporte Radio-Canada.

Saint-Félicien

Dans la municipalité de Saint-Félicien ainsi que dans l’ensemble de la MRC du Domaine-du-Roy, le manque de nouvelles constructions aggrave la situation. Les projets résidentiels se font rares, et les logements disponibles sont souvent proposés à des prix inaccessibles pour une partie de la population.

Cette rareté fait en sorte que les locataires déjà installés hésitent davantage à déménager et allonge les listes d’attente pour obtenir un logement social.

Dolbeau-Mistassini

À Dolbeau-Mistassini, les autorités constatent une dynamique tout aussi inquiétante. Bien que 88 nouveaux logements aient été construits depuis 2021, une trentaine ont disparu au cours de la même période.

Face à cette situation, la municipalité de Dolbeau-Mistassini envisage de relancer un projet de 24 logements abordables. Le maire souhaite le remettre à l’ordre du jour dans le cadre d’un prochain appel de projets du Programme d’habitations abordables du Québec (PHAQ), dans l’espoir d’obtenir un soutien financier et d’accélérer la construction d’unités résidentielles accessibles.