Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean relance pour une nouvelle édition son initiative printanière À soir, on sort !, un programme qui offrira près de 500 billets de spectacles gratuitement aux étudiants des cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien.

Du 20 mars au 1ᵉʳ juin 2026, les participants pourront ainsi assister aux représentations de leur choix parmi plus d’une vingtaine de spectacles offerts par Diffusion Saguenay, l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Côté-Cour, le Centre d’expérimentation musicale, le Théâtre La Rubrique, Ville d’Alma Spectacles, Le Vieux Couvent de Saint-Prime ainsi que le Comité des Spectacles de Dolbeau–Mistassini. Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean indique que d’autres partenaires devraient se joindre au projet au fil de son déploiement.

L’objectif de cette initiative est de faciliter l’accès des étudiants aux sorties culturelles et de stimuler la fréquentation des salles de spectacles et des lieux culturels dans l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour obtenir leurs billets, les étudiants devront remplir un formulaire en ligne, accessible du 9 au 16 mars 2026, en scannant le code QR présent sur les affiches installées dans les cégeps et dans les lieux culturels partenaires, ou directement via le site web de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’attribution des billets se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement complet de l’offre.