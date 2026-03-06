SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Journée internationale des droits des femmes

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes, un rendezvous annuel instauré en 1977 par l’Organisation des Nations Unies.

Cette journée vise à rappeler le chemin parcouru en matière d’égalité entre les sexes, mais surtout à réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles.

Au Québec, même si l’égalité de droit entre les hommes et les femmes est reconnue, des stéréotypes sexistes alimentent les inégalités. Ceux-ci se manifestent notamment dans le partage inéquitable des responsabilités familiales et professionnelles, qui limite l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes décisionnels.

À l’approche de cette journée, la ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, a tenu à réitérer l’importance de poursuivre les efforts pour bâtir une société véritablement égalitaire, exempte de violence envers les femmes.

« L'atteinte de l'égalité de fait et la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale passent par l'éducation et la sensibilisation. J'invite toute la population, et particulièrement les hommes à titre d'alliés, à être des modèles pour les générations futures. Poursuivons nos efforts collectifs pour que chaque Québécoise puisse vivre en sécurité, libre de ses choix, et atteindre son plein potentiel. », a déclaré la ministre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un événement sportif coloré au service de la communauté
Publié à 10h00

Un événement sportif coloré au service de la communauté

Le Club Lions de Saint‑Félicien innove cette année en lançant Lions en couleurs, une course festive, familiale et accessible à tous, qui animera le centre‑ville le 7 juin prochain dans le cadre du Festi Saint‑Fé. Chaque année, le Club Lions organise une activité majeure de financement. Cette fois, l’organisation a choisi de ramener un événement ...

LIRE LA SUITE

Une 3e édition pour le Grand RDV du bonheur au travail
Publié à 9h00

Une 3e édition pour le Grand RDV du bonheur au travail

La MRC du Domaine-du-Roy, Services Québec, la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien ainsi que Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean invitent la population à assister à la 3e édition du Grand Rendez-vous du bonheur au travail. L’événement se tiendra le jeudi 12 mars prochain, de 8h30 à 16h, à l’Hôtel du ...

LIRE LA SUITE

Saint-Félicien, Mashteuiatsh et Saint-Thomas-Didyme ciblés pour de nouveaux parcs solaires
Publié à 8h00

Saint-Félicien, Mashteuiatsh et Saint-Thomas-Didyme ciblés pour de nouveaux parcs solaires

Face aux appels d’offres d’Hydro‑Québec pour des parcs solaires, la Société de l’énergie communautaire du Lac‑Saint‑Jean (SECLSJ) a saisi l’occasion pour diversifier ses activités. Elle prévoit soumettre trois propositions, à Saint‑Félicien, Mashteuiatsh et Saint-Thomas-Didyme. La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean est formée de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES