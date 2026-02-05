Nouvelles accusations pour des proches de Dave Turmel et d’All Boivin

L’Escouade régionale mixte (ERM) de Saguenay a déposé de nouvelles accusations contre deux individus considérés comme des proches allégués de Dave « Pic » Turmel et d’All Boivin, deux acteurs centraux de la violente lutte pour le contrôle de territoires entre groupes criminels.

Selon des informations rapportées par Radio‑Canada, les enquêteurs rattachent désormais David Trottier-Boucher et Guillaume Piché à une série d’événements violents survenus en avril 2024.

L’escouade, composée de membres du Service de police de Saguenay (SPS) et de la Sûreté du Québec (SQ), a confirmé que les deux hommes ont été arrêtés mercredi alors qu’ils étaient déjà incarcérés dans les centres de détention de Sorel-Tracy et de Québec.

Liés à une série d’attaques perpétrées en 2024

Les avancées de l’enquête relient désormais Trottier‑Boucher, 27 ans, et Piché, 33 ans, à plusieurs crimes graves commis en moins de dix jours au printemps 2024. Parmi ces événements figurent une tentative de meurtre le 9 avril 2024 au centre-ville de Chicoutimi, un enlèvement et une séquestration à La Malbaie le 14 avril, une tentative de meurtre sur une personne qui n’avait aucun lien avec le crime organisé le 15 avril à La Baie puis une tentative d’enlèvement survenue également à La Baie le 18 avril.

David Trottier-Boucher faisait déjà face à des accusations pour l’événement du 9 avril. Il avait été recherché pendant plusieurs mois avant d’être arrêté en novembre dernier en Abitibi‑Témiscamingue.

Au moment de son arrestation, il était surtout recherché pour son rôle présumé dans l’enlèvement, la séquestration et les voies de fait graves infligés à Michaël Chouinard, un Saguenéen qui avait été porté disparu le 29 février 2024 et retrouvé quelques heures plus tard dans une rue de Montréal, grièvement mutilé, un orteil et un doigt sectionnés.

Guillaume Piché comparaîtra en après-midi à Québec alors que David Trottier-Boucher était interrogé en avant-midi.

Cette vague d’accusations survient alors que deux figures dominantes du crime organisé demeurent hors de portée des autorités québécoises. Dave « Pic » Turmel, arrêté en Italie en mars 2025, n’a toujours pas été extradé vers le Canada. Quant à All Boivin, originaire du Saguenay, il demeure activement recherché.