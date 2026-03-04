Bad Bunny multiplie les records avec son spectacle de la mi-temps

Le phénomène Bad Bunny continue d’écrire l’histoire. L’artiste portoricain a établi un nouveau record d’audience pour un spectacle de la mi-temps du Super Bowl, cumulant 4,157 milliards de vues en seulement 24 heures sur la diffusion mondiale, YouTube et l’ensemble des médias sociaux. Une performance qui propulse son spectacle parmi les moments de divertissement les plus importants de l’histoire de l’événement sportif.

Dès les minutes ayant suivi la fin du spectacle, l’onde de choc s’est fait sentir sur les plateformes musicales. Sur Apple Music, les écoutes de Bad Bunny ont été multipliées par sept, propulsant les titres DtMF, BAILE INoLVIDABLE et Tití Me Preguntó en tête des lectures mondiales.

L’artiste a d’ailleurs réalisé l’exploit rare d’occuper près du quart du classement Daily Top 100 Global d'Apple Music, y plaçant 24 chansons dans le Top 100, dont 9 dans le Top 25 et 6 dans le Top 10.

Le lendemain du Super Bowl, son album DeBÍ TiRAR MáS FOToS s'est hissé sur les palmarès des albums les plus écoutés dans 155 pays, a atteint le Top 10 dans 128 d’entre eux et s'est classé numéro 1 dans 46, notamment au Mexique, en Colombie, au Chili, au Brésil, en Allemagne, en France et en Espagne. Durant tout le week-end du Super Bowl, les lectures de ses chansons ont été multipliées par quatre par rapport à sa moyenne au mois de janvier.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter) uniquement, le spectacle de la mi-temps a généré 209 millions de visionnements vidéo et plus de 6 millions de publications liées à Bad Bunny.