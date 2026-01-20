SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 21 janvier 2026

Le Canada et la France réaffirment leur soutien au Danemark

Émile Boudreau
Le 20 janvier 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En marge de la rencontre annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a tenu une réunion avec le président de la France, Emmanuel Macron.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur appui à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Danemark, en particulier du Groenland. Cette position commune survient alors que le président des ÉtatsUnis exprime ouvertement son intention d’acquérir le territoire afin de renforcer la sécurité de l’Arctique face à la Chine et à la Russie. Carney et Macron ont indiqué que, selon eux, la meilleure façon de garantir la sécurité de la région est de poursuivre la coopération au sein de l’OTAN.

Les deux chefs d’État ont également souligné l’importance de continuer à soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie et à œuvrer pour une paix durable. Les deux dirigeants ont rappelé les mesures entreprises conjointement avec leurs alliés pour renforcer les capacités de défense ukrainiennes.

Enfin, ils ont convenu d’approfondir la coopération bilatérale entre le Canada et la France, de manière à favoriser la stabilité, la sécurité et la prospérité des populations des deux côtés de l’Atlantique.

