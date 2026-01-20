Québec élargit la vaccination gratuite aux personnes de 71 à 74 ans

Le gouvernement du Québec étend son programme de vaccination gratuite contre le zona aux personnes âgées de 71 à 74 ans, a annoncé hier la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Cette décision vise à réduire le nombre de cas de zona ainsi que les complications parfois sévères qui y sont associées.

Depuis avril 2024, le vaccin était déjà offert gratuitement aux personnes de 75 ans et plus, ainsi qu’aux adultes immunodéprimés âgés de plus de 18 ans. L’élargissement annoncé permettra désormais à des centaines de milliers de Québécois supplémentaires d’y avoir accès sans frais.

Ainsi, à compter du 1er février, les personnes nouvellement admissibles pourront réserver leur rendez-vous via la plateforme Clic Santé ou en composant le 1 877 644‑4545. Les doses seront administrées dans les points de service locaux du réseau ainsi que dans les pharmacies communautaires.

Selon le ministère de la Santé, ce vaccin offre une protection à long terme d’au moins dix ans contre le zona et ses complications. Parmi celles-ci, la névralgie post-herpétique demeure la plus fréquente et la plus redoutée, pouvant provoquer des douleurs intenses et persistantes pendant plusieurs mois.

Lancée en mai 2023, la campagne de vaccination contre le zona connaît une forte participation. Plus de 1,25 million de doses ont été administrées à ce jour, selon les données gouvernementales.